  1. استانها
  2. کرمان
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

وزیر ورزش و جوانان:

۸۸۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد

۸۸۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شد

کرمان - وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پرداخت ۸۸۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج طی امسال گفت: با اضافه شدن ۱۰۵ هزار فقره دیگر تا پایان سال این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد ‌رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر عصر سه شنبه در دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور بیان داشت: تلاش ویژه‌ای در ارتباط با رفع مشکلات جوانان در وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

وی افزود: مسکن، اشتغال و ازدواج در حیطه اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیست با این حال سیستم بانکی کشور از ابتدای سال تاکنون ۸۸۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده و با اضافه شدن ۱۰۵ هزار فقره دیگر تا پایان سال به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد ‌رسد.

سلطانی فر یادآور شد: کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۹۳ با سقف سه میلیون تومان به میزان دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: فعالیت دو هزار و ۲۶۰ سازمان مردم نهاد در کشور نشان دهنده این است که سازمان‌ها طی چهار سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته‌اند.

وی عنوان کرد: در حالی تعداد خانه های جوان در ابتدای دولت یازدهم صفر بود که این آمار در حال حاضر به بیش از ۹۰ خانه جوان رسیده است.

وی یادآور شد: قانونی شدن و به رسمیت شناختن سمن‌ها ۱۵ سال بود که محقق نمی‌شد اما بالاخره توانستیم آن را برطرف کرده و مجمع ملی جوانان شکل گیرد.

کد مطلب 4520815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها