به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانیفر عصر سه شنبه در دومین مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد جوانان کشور بیان داشت: تلاش ویژهای در ارتباط با رفع مشکلات جوانان در وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.
وی افزود: مسکن، اشتغال و ازدواج در حیطه اختیارات وزارت ورزش و جوانان نیست با این حال سیستم بانکی کشور از ابتدای سال تاکنون ۸۸۰ هزار فقره وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده و با اضافه شدن ۱۰۵ هزار فقره دیگر تا پایان سال به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسد.
سلطانی فر یادآور شد: کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۹۳ با سقف سه میلیون تومان به میزان دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.
وزیر ورزش و جوانان گفت: فعالیت دو هزار و ۲۶۰ سازمان مردم نهاد در کشور نشان دهنده این است که سازمانها طی چهار سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتهاند.
وی عنوان کرد: در حالی تعداد خانه های جوان در ابتدای دولت یازدهم صفر بود که این آمار در حال حاضر به بیش از ۹۰ خانه جوان رسیده است.
وی یادآور شد: قانونی شدن و به رسمیت شناختن سمنها ۱۵ سال بود که محقق نمیشد اما بالاخره توانستیم آن را برطرف کرده و مجمع ملی جوانان شکل گیرد.
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