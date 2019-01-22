تصمیماتی نظیر برجام و FATF دارد هویت انقلابی نظام را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیاکبر سیفی مازندرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفتوگو با «وطنامروز» ، برخی اشکالات دینی و قرآنی پیوستن ایران به لوایح مرتبط با FATF را یادآور شد و با اشاره به تجربه برجام تاکید کرد: نباید از یک سوراخ ۲ بار گزیده شویم.
وی در ادامه با اشاره به هشدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون تلاش دشمنان برای تغییر فضای انقلابی شهر قم بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با مردم قم فرمودند: «انگیزههایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم را تغییر بدهند و روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم را کمرنگ کنند؛ انگیزههایی وجود دارد. از کید دشمن در همه جنبهها و جوانب نباید غافل شد: از جنبه اقتصادی که کید و مکر و دشمنی میکند، نباید از کید و مکر و دشمنی او در جنبه فرهنگی غافل شد؛ مشغولند، انگیزههایی دارند، عواملی را میفرستند؛ باید به این توجه کرد. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دستهای خائن، قم را از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب بودن بیرون بیاورند و این معانی را در آن کمرنگ کنند. به هر حال قم آن سرچشمه اصلی است و حوزه قم آن پشتوانه معنوی است برای این حرکتی که دنیا را تغییر داد، دنیا را تکان داد و همچنان این حرکت ادامه دارد و هنوز در آغاز راهیم». تحلیل حضرتعالی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب چیست؟
قم قلب تپنده نظام اسلامی است و حزبالله و تودههای مردم بسیجی به قم نگاه میکنند. برای تحلیل این فرمایشات رهبری ابتدا باید این موضوع تبیین شود که ارزشهای انقلابی چیست؟ مهمترین نکته در ارزشهای انقلابی، ولیفقیه و ولایتمداری است؛ همچنین طاغوتستیزی و نفی سلطه استکبار است که نباید در حوزههای علمیه کمرنگ شود. البته این تلاشها از گذشته وجود داشته و خیلیها کوشیدند تا فضلا و طلاب را از این ارزشها دور کنند. این تفکر در طیفی از اساتید و در بخشی از بدنه قم هم وجود دارد؛ این تفکر دنبال این است که روحیه و ارزشهای انقلابی را در میان اساتید و فضلای حوزه کمرنگ کند. این جریان همچنین اینطور تبلیغ و القا میکند که فضلای انقلابی بیسواد و کمسوادند. این جریان بهصورت تدریجی مانند موریانه بنیانهای حوزه را میخورد و سست میکند. این جریان از خارج و از سوی جریاناتی چون تشیع لندنی و سنت آمریکایی هم پشتیبانی میشود.
همانطور که میدانید مسائلی چون CFT و FATF تعهداتی را برای نظام ایجاد میکند و مخالفتهایی هم با شرع دارد. در اینباره توضیحات بیشتری بفرمایید. به نظر میرسد نظرات فضلای حوزه درباره این موارد آنگونه که باید به گوش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نرسیده است.
بدون تردید از نظر آمریکا و اروپا، سپاه قدس مصداق جرائم سازمانیافته فرامرزی است و سایر نیروهایی که از افغانستان و پاکستان در سوریه با داعش جنگیدند هم همینطور. در حالی که خود غرب از آن سوی دنیا لشکرکشی میکند سمت عراق و افغانستان و به مقدسات کشورها اهانت میکند. با این حال مدعی هستند حزبالله و حشدالشعبی مصداق جرائم سازمانیافته فرامرزی است! همچنین از نظر آنها سپاه، انصارالله یمن، حزبالله لبنان و حشدالشعبی تروریست هستند. کنوانسیونهایی مانند CFT هم ابزار حاکمیتی همین کشورهاست. واقعا جای تعجب است که برخی جریانات غربگرا چه عهد و پیمانی با کفار دارند که خود را ملزم میبینند تا این عهدنامهها را تصویب و اجرایی کنند. چطور کنوانسیونهایی که غربیها خود نوشته و دنبال میکنند، میتواند به صلاح اسلام و مسلمین باشد؟ همچنین جای تعجب است که چرا دولت بهجای پیگیری الحاق به چنین کنوانسیونهایی، موضوع دوتابعیتیها را پیگیری نمیکند؟ چرا با نجومیبگیران که اتفاقا برخورد با آنها خواسته رهبری هم بود برخورد نمیشود؟ موضوع حقوقهای نجومی خلاف ارزشهای اسلامی و خلاف عدل علوی بود. اتفاقا برخورد با نجومیبگیران مردم را آرام میکرد، چرا که مردمی که در فشار اقتصادی هستند وقتی ببینند کارگزاران کشور هم نزدیک به آنها حقوق میگیرند و زندگی میکنند، آرام میشوند.
این موضوع مرهمی بر درد مردم میشد. دولت باید به دنبال اصلاح این موضوعات باشد نه اینکه به کنوانسیونهای مضر به حال کشور بپیوندد. در نتیجه پذیرش این کنوانسیونها، حضور سپاه قدس و کمک این نیرو به مردم ستمدیده کشورهای دیگر مصداق جرائم فراملی و فرامرزی تلقی میشود. از سویی مسؤولانی که پیگیر تصویب این کنوانسیونها هستند به دروغ در سخنرانیهای خود از «رهبر شجاع» و این قبیل توصیفات میگویند اما از طرف دیگر شرایط نهگانهای را که رهبری برای معاهده برجام مشخص کردند رعایت نکردند و اجازه هم نمیدهند کسی نقد کند. من در این سالها ندیدم یکبار در تلویزیون کسی بیاید و شرطهای رهبری درباره برجام را بخواند و تبیین کند. اگر در این مقطح حوزه علمیه به داد انقلاب نرسد، جریان غربگرا یک خشت کجی را در این کشور بنیان خواهد گذاشت که کسی بعدا نمیتواند جلودارش شود. تصمیماتی نظیر برجام و FATF دارد هویت انقلابی نظام اسلامی را تضعیف میکند. باید در مقابل اینها ایستاد، البته نه به نحوی که دشمنان سوءاستفاده کنند، بلکه باید به نحو حکیمانه و موثر جلوی این جریان ایستاد.
درباره بررسی CFT چه توصیهای به اعضای مجمع تشخیص دارید؟
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در وهله اول باید بدانند استکبار جهانی غصهدار اسلامی و مسلمین نیست. نسخهای که استکبار بپیچد هدفش استعمار و استحمار ملتهاست. آن آقایی که میگوید نسبت به این معاهدات خوشبین باشید، این یک حرف باطلی است. ما هرگز به تصمیماتی که غربیها برای مقدرات ما میگیرند نمیتوانیم خوشبین باشیم. این خوشبینی برخلاف آموزههای دینی و قرآنی ما است. یا فرد دیگری گفته است منتقدان CFT از اسلام چه میفهمند!؟ همین شخص اگر یک روایت ساده را به او بدهید معلوم نیست بتواند آن را درست بخواند! بعد همین شخص به فقهای شورای نگهبان میگوید شما از اسلام چه میفهمید! این آیا صدای اسلام آمریکایی نیست؟ چرا فقهای قم نباید درباره این جسارت حرف بزنند و قیام کنند؟ حوزه انقلابی یعنی همین.
موافقان لوایح مرتبط با FATF استدلال میکنند که کشور در شرایط بحرانی است و تصویب چنین لوایحی موجب میشود عوایدی نصیب کشور شود.
این ادعا دروغ محض است، چون همین دروغ را در برجام هم گفتند. در برجام هم میگفتند تحریمها از بین میرود و منافعی نصیب کشور میشود، در حالی که ما در برجام بهعینه دیدیم که بهرغم همه آن رفتوآمدها و ادعاهایی نظیر اینکه دیوارهای بیاعتمادی را از بین بردیم و... چیزی عاید کشور نشد. در نهایت تحریمهایی که قرار بود رفع شود همچنان به قوت خود باقی است و اروپایی هم که اینها به او دل بسته بودند اعلام کرد ما نمیتوانیم برای ایران کاری انجام دهیم. همه اینها در حالی انجام شده که صنعت هستهای ایران تعطیل شده و بسیاری از مراکز هستهای ایران صدمات سنگینی خوردند. اخیرا هم میگویند سیستم دفاعی و موشکیتان را جمع کنید! و این ادعایشان را مستند به برجام هم میکنند! مومن از یک سوراخ ۲ بار گزیده نمیشود؛ ما یک بار در قضیه برجام از ناحیه جریان غربگرا گزیده شدیم.
تردید نکنید که با تصویب این لوایح، چنانچه سپاه بخواهد از ناموس شیعه در یمن و عراق دفاع کند، اجماع جهانی علیه ایران شکل خواهد گرفت. یعنی با دست خودمان سپاه و توانمندیهای کشورمان را محدود خواهیم کرد.
درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی(پالرمو) است. طبق این کنوانسیون، تشخیص جرم و عنوان مجرمیت در صلاحیت طرف مقابل خواهد بود و نه ایران. آیا پیوستن به این کنوانسیونها، موجبات مخدوش شدن استقلال کشور و استقلال سیستم قضایی را فراهم نمیکند؟
جواب این سوال بسیار روشن است، چرا که اگر بنا باشد جرم و مجرم را استکبار تعریف کند، طبعا مجازات هم به دست طرفی است که جرم را تشخیص میدهد. نفس تعیین طرف مقابل به عنوان تشخیصدهنده جرم خلاف صریح قرآن است. رهبر معظم انقلاب تاکنون بارها هشدار دادهاند که غربیها مجرم را مصلح جلوه میدهند، مثلا آمریکا میگوید حقوقبشر را از سعودی یاد بگیرید(!)
برخی کارشناسان معتقدند تصویب لوایح مرتبط با FATF موجب دستیابی دشمنان به مراکز اطلاعاتی و مالی کشورمان میشود. نظر حضرتعالی درباره این جنبه این لوایح چیست؟
این موضوع یکی از راههای استکبار برای نفوذ است، علاوه بر اینکه اشراف غرب بر اوضاع مالی ایران و تسلط بر اقتصاد کشورمان را به دنبال خواهد داشت. این موضوع از جانب شرع هم جایز نیست: «لَنْ یَجْعَلَالله لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».
در پایان اگر نکتهای مدنظرتان هست بفرمایید.
از ابتدا در این دولت یک مسأله مهمی را در برابر سلیقه رهبری اعلام کردند مبنی بر مذاکره با آمریکا. رهبری از ابتدا صریح گفتند من به آمریکا اعتماد ندارم و به مذاکره با او بدبین هستم اما مقامات دولتی گفتند مردم به ما رأی دادند و رأی مردم یعنی رأی به مذاکره. تدبیر رهبری در این مقطع طرح موضوع نرمش قهرمانانه بود. رهبری همچنین شروط و تذکرات متعددی را درباره انعقاد قرارداد برجام مطرح فرمودند. در طرف مقابل البته این هشدارها جدی گرفته نشد و چند قدرت استکباری بهعنوان جامعه جهانی معرفی شدند! حتی شرایط را به گونهای پیش بردند که اجازه ندادند منتقدان در صداوسیما انتقادشان را مطرح کنند. وقتی رهبری برای معاهدهای چند شرط میگذارند به این معنی است که حتی عدول از یکی از این شرایط و خطوط قرمز آن، معاهده را غیرمشروع خواهد کرد. مقامات دولتی نهتنها شروط رهبری را محقق نکردند، بلکه راه مقابله با تدابیر رهبری را در پیش گرفتند، چنانکه حتی موضوع مذاکره را به نصیحت عمرسعد توسط سیدالشهدا پیوند دادند! پس از خروج آمریکا از برجام نیز رهبری فرمودند من به اروپاییها هم اعتماد ندارم اما دولت به اروپا اعتماد کرد و پس از چند ماه به صحت فرمایش رهبری درباره اروپا رسید. اروپا همین حالا هم به دروغ میگوید ما توان ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا را نداریم ولی واقعیت این است که آمریکا و اروپا در مخالفت با ایران با هم هماهنگ هستند و در برجام به تعهدات خود پایبند نبودند. در حالی که در قرآن کریم به صراحت آمده چنانچه دشمنان شما به معاهدهای بیاعتنایی کردند شما حق ندارید دیگر به آن معاهده پایبند باشید. قرآن برای اعتبار مذاکره با کفار شرط گذاشته است تا اسباب ضعف و تحقیر مسلمین از بین برود اما متاسفانه در برجام به این شروط بیتوجهی شد. اینها همه حکم اولی است. در حکم ثانوی هم که برخی مدعیان مدام دم از مصلحت میزنند، وقتی رهبری برای برجام شرط گذاشتند باید به آن عمل میشد اما متاسفانه بیتوجهی شد. امروز هم که شورای نگهبان عدم مشروعیت CFT را اعلام کرده است، بر تصویب آن اصرار میکنند و میگویند این لایحه به مجمع تشخیص برود تا بهخاطر مصلحت تصویب شود.
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