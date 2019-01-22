به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش بعدازظهر سه شنبه در جمع اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آستارا با اشاره به فعالیت ۲۳ ماهه خود در این شهرستان مرزنشین، گفت: در این مدت ۲۲۱ پروژه با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه در طول این مدت برای برندسازی آستارا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و قابلیت های این شهرستان استفاده و تمام فعالیت‌های کاری با توجه به پیشینه فرهنگی و اجتماعی منطقه انجام شد، اظهار کرد: دیپلماسی عمومی بهترین روش برای مدیریت یک جامعه است.

فرماندار آستارا با تأکید برلزوم توجه به اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح این شهرستان، ادامه داد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نباید مورد غفلت مسئولان واقع شود.

رنجکش بر ضرورت تلاش برای پویایی فضاهای گردشگری آستارا تاکید کرد و گفت: ۱۰ سازمان مردم نهاد زیر نظر فرمانداری شهرستان مرزی بندر آستارا فعالیت می‌کنند و در ۲ سال گذشته بخشی از کاستی های اجتماعی و فرهنگی در این منطقه مرزنشین کشور را جبران کرده اند.

فرماندار آستارا با اشاره به بکارگیری جوانان تحصیلکرده آستارایی در دستگاه های اجرایی و در حوزه مدیریت، افزود: ۸۰ درصد تغییرات مدیریتی ادارات آستارا طی دو سال گذشته بر مبنای بومی‌گزینی بوده است.