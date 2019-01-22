شهرک تخصصی طلا در اصفهان شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجیری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تغییر نام سازمان میادین میوه و تره بار به سازماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اظهار داشت: تغییر نام و تغییر رویکردی که در سازمان ایجاد شده نشان می دهد که باید بیشتر به مشاغل شهری توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون در شهر اصفهان با آن رو به رو هستیم عدم حضور مشاغل صنفی در جایگاه مناسب است.

مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی با بیان اینکه باید مایحتاج مردم را شناسایی کنیم، تصریح کرد: محصولات بدون واسطه و با قیمت مناسب در سازمان میادین و تره بار ارائه می شود و هرشب ۱۰ هزار تن میوه وارد این مرکز شده و ساعت پنج صبح نیز چهار هزار نیسان و وانت این مواد را حمل و به خرده فروش های سطح شهر می رسانند.

بازار های محلی کوثر تاکنون برای بیش از یک هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است

وی با بیان اینکه فروشگاه های کوثر تاکنون برای بیش از یک هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است، افزود: ۱۴ مجموعه بزرگ فروشگاه های کوثر در سطح شهر ساخته شده و در تلاش هستیم فروشگاه شماره ۱۵ را در خیابان شهید کشوری و فروشگاه شماره ۱۶ را در خوراسگان بسازیم.

مجیری با اشاره به اینکه به دنبال توسعه فروشگاه های کوچک تحت عنوان«بازار های محلی کوثر» هستیم، ادامه داد: در آینده فروشگاه ها ی محلی در محلات کم بضاعت ساخته خواهد شد و در محل هایی که نیاز به فروشگاه های بزرگ نیست، فروشگاه های محلی خواهیم ساخت که اولین فروشگاه از این نوع در محله زاینده رود و پینارت عید نوروز افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: تامین بخشی از کالاهای تنظیم بازار در فروشگاه های کوثر از جمله مواردی است که در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه برخی از مناطق شهر به اجتماع بی نظم اصناف تبدیل شده است، گفت: این راسته ها به صورت خود جوش ایجاد می شود و به دلیل نبود جای پارک و دیگر زیرساختها نه تنها نظم شهر را به هم ریخته است بلکه باعث اعتراض همشهریان شده و بر این اساس در نظر داریم این واحد ها را در مجتمع های صنفی که دارای پارکینیگ است سازماندهی کنیم.

انتقال بازار گل و گیاه همدانیان به مجتمعی با نام «باغ تندرستی»

وی همچنین از انتقال بازار گل و گیاه همدانیان به مجتمعی با نام«باغ تندرستی»خبر داد و گفت: در خیابان همدانیان بازار گل و گیاهی در حال فعالیت است که تولیدکنندگان محصولات خود را بدون واسطه در این مکان عرضه خواهند کرد، امیدواریم در اسفندماه بازار مدرن باغ تندرستی با مساحتی بالغ بر ۱۴ و نیم هکتار که پشت بیمارستان فارابی قرار دارد، افتتاح و به بزرگترین بازار بین المللی گل و گیاه تبدیل شود و از این فضا برای صادرات گل و گیاه نیز استفاده کنیم.

مدیر عامل سازمان مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی همچنین در ارتباط با انتقال مغازه های خشکبار به شهرکی ویژه گفت: شهرک خشکبار در میدان مرکزی سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی واقع است که با ۴۵ سوله ۵۲۰ متر مربعی آماده واگذاری است و در بازدید هایی که صنف خشکبار تهران و تبریز از این مرکز داشته اند اذعان کردند قطب خشکبار کشور در این محل قرار می گیرد.

وی افزود: در نظر داریم ۶۶ سوله دیگر در این مکان سازماندهی کنیم تا مجموعا ۱۱۱ سوله در این مکان قرار داشته باشیم، همچنین در حال مذاکره با اتحادیه هستیم که ۴۵ نفر اولی که در این مکان استقرار پیدا می کنند از جزو برندهای خشکبار قرار گیرند، بر این اساس واحد های صنفی خیابان های صارمیه و جهاد ظرف ۶ ماه بسته شده و به این مجتمع انتقال پیدا کنند.

مجیری ادامه داد: فروشگاه های خصوصی در سطح شهر با نام جعلی«کوثر» مشتری جذب می کنند که کار آنها غیر قانونی است و به زودی با آنها برخورد جدی انجام خواهد شد.

بازارهای طلای اصفهان به خارج از بافت های تاریخی میدان نقش جهان و عتیق می رود

وی با اشاره به وجود یک هزار و ۴۰۰ واحد صنفی طلا که اکثر آنها در بافت تاریخی ساکن هستند، اظهار داشت: زمینی در کنار شهرک صنعتی جی در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم بازار های طلا را به خارج از بافت های تاریخی میدان نقش جهان و عتیق ببریم و شهرک تخصصی طلا در اصفهان شکل بگیرد.

وی در ارتباط با برنامه های سازمان برای عید نوروز گفت: برای نوروز ۹۸ برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا میوه با بهترین قیمت در دسترس مردم قرار بگیرد.