کرانچار: اردوی قطر همان چیزی بود که انتظار داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتکو کرانچار پس از پایان تورنمنت چهارجانبه دوحه، با توجه به اتمام اردوی تیم امید راهی کرواسی شد و پیش از این سفر اظهار امیدواری کرد که با استمرار برنامه‌های مناسب تیم امید همه چیز برای حضور قدرتمندانه در مرحله مقدماتی المپیک فراهم شود.

* اردو و مسابقات تدارکاتی دوحه را چگونه دیدید؟

- باید بگویم در این اردو و بازی ها همه چیز به شکل کاملا مطلوب فراهم بود. باید از فدراسیون فوتبال و شخص آقای تاج تشکر کنم که هماهنگی‌های لازم را برای انجام این اردو و حضور در این تورنمنت فراهم کردند. کشور قطر هم میزبانی بسیار خوب و شایسته‌ای داشت. ۳ مسابقه بسیار خوب و مفید برگزار کردیم و به تمامی اهداف خودمان رسیدیم. حتی به جز بازی مقابل تاجیکستان در نتیجه گیری مقابل دو حریف دیگر هم موفق عمل کردیم. هرچند بازی با تاجیکستان هم مسابقه بسیار مفیدی برای تیم ما بود. مسئله مهم این است که برابر تمامی حریفان مالکیت جریان بازی را در اختیار داشتیم، کیفیت فنی خودمان را به خوبی نشان دادیم. از نظر فیزیکی برتری محسوسی نسبت به آنها داشتیم و البته در دو مسابقه آخر برابر کویت و قطر در موقعیت سازی و استفاده مناسب از فرصت ها هم موفق عمل کردیم. با این وجود همچنان نواقص و کاستی های تاکتیکی وجود دارد که باید رفع شود. باور دارم که اگر باز هم به این روند مطلوب آماده سازی ادامه بدهیم می توانیم با آمادگی ایده آل وارد مسابقات شویم.

* ظاهرا تورنمنت کافا برگزار نمی شود. بر این اساس چه برنامه جایگزینی برای آماده سازی تیم امید دارید؟

- متاسفانه کشور میزبان دیگر امکان برگزاری مسابقات را ندارد و این تورنمنت برگزار نخواهد شد. بر این اساس در بهمن ماه به دنبال مسابقات دیگری هستیم و پیشنهاد داده‌ایم امکان برگزاری دو اردوی کوتاه مدت فراهم شود تا در تهران دو مسابقه تدارکاتی برابر باشگاهها برگزار کنیم، البته این مقاطع فیفا دی محسوب نمی شود و به همکاری باشگاهها نیاز داریم. امیدوارم امکان برگزاری این اردوها و مسابقات هم فراهم شود تا ریتم آمادگی تیم را حفظ کنیم.

* بر این اساس مسابقات بین المللی دیگری پیش از رقابت های مقدماتی برگزار نمی شود؟

- مذاکرات و پیشنهاداتی برای دعوت از دو تیم المپیک خارجی به تهران صورت گرفته که در صورت توافق نهایی می‌تواند فرصت مناسبی برای ما باشد. رایزنی‌ها از طریق فدراسیون فوتبال آغاز شده و در انتظار پاسخ حریفان هستیم. در صورتی که این امکان فراهم شود پیشنهاد ما این است که اردوی آماده سازی از ۱۳ اسفند آغاز شود و البته در این برنامه به همکاری نزدیک باشگاه‌ها نیاز داریم تا بتوانیم بازیکنان را در اختیار داشته باشیم. در واقع روزهای پایانی بهمن و نیمه ابتدایی اسفند فیفا دی محسوب نمی شود و تنها با مجوز و همکاری باشگاهها امکان برگزاری اردو را پیدا می کنیم.

* فکر می کنید تا امروز از فرصت های فیفا دی به خوبی استفاده کردید؟

- به جز اردوی اول از تمامی فرصت های دیگر به بهترین شکل استفاده کردیم. از آبان ماه تا امروز ۷ مسابقه بسیار مفید برابر عمان، سوریه (۲بازی)، اردن، تاجیکستان، کویت و قطر داشته‌ایم که اتفاق بسیار خوبی است. خوشبختانه شاهد مسابقات با کیفیت و رویارویی با حریفان بسیار خوبی بودیم. سطح هماهنگی همچنین کیفیت فنی تیم بالاتر رفته و بسیار از مشکلات و نواقص را در همین بازی‌ها آنالیز کردیم. با ادامه همین روند در دو ماه باقیمانده می توانیم تیم را در شرایط ایده آل حفظ کنیم.

* عملکرد خط حمله یکی از نقاط قوت تیم شما در این بازی‌ها بوده با این وجود چه برنامه‌ای برای تقویت خط دفاع دارید؟

- ما خوشبختانه در این مسابقات به خوبی موقعیت ساختیم و حتی از فرصت ها به شکل مناسب استفاده کردیم. با این وجود نیاز به توازن بیشتری در کارهای هجومی و دفاعی داریم. بر اساس آنالیزها، فاصله زیادی بین خطوط ایجاد می شود که در کارهای دفاعی مشکل ساز است. بر همین اساس تمرینات و برنامه های تاکتیکی خودمان را با هدف اصلاح و رفع مشکلات ادامه می دهیم. در اردوی بعدی قصد داریم از ۳۰ بازیکن دعوت کنیم و آمادگی نفرات مختلف را مورد ارزیابی قرار بدهیم. البته من دیدگاه مثبتی نسبت به بازیکنان خط دفاعی هم از نظر فردی و هم کار گروهی دارم با این وجود می توانیم هماهنگی و عملکرد بهتری داشته باشیم تا همزمان با موفقیت در گل زنی، دروازه خودمان را نیز به روی حریفان بسته نگاه داریم.