به گزارش خبرنگار مهر رضا آریایی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی احزاب و تشکل های مردم نهاد که در فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: تشکل های مردم نهاد، موسسات غیر دولتی و «ان جی او» ها همگی یک هدف مشترک دارند و مدیران این مجموعه ها باید به این اصل مهم توجه داشته باشند که برای رضایت قلبی خود کار می کنند.

وی، افزود: ایجاد تشکل های مردم نهاد به دلیل داشتن وجدان کاری، اخلاق حرفه ای، حفظ کرامت انسانی و... مدیران آنها به منظور برطرف کردن مشکلات افراد جامعه است.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: مدیران موسسات غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد از سرمایه مالی خود برای آبروی حرفه هزینه می کنند که این اقدام ارزشمند بوده و نباید کار ارزشی را زیر سوال ببرند.

آریایی با بیان اینکه قرار نیست بار همه مشکلات شهر بر دوش افراد و انجمن های خیر باشد، ادامه داد: اما می توان مشکلات را در بین انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد تقسیم کرد تا کارها با سهولت بیشتری انجام شوند.

وی با اشاره به برگزاری این نشست ها و بی خاصیت نبودن آنها، خاطر نشان کرد: در این نشست ها همفکری و همکاری بین موسسات و سازمان های مردم نهاد انجام گرفته و به تبع آن خروجی خوبی خواهند داشت.

فرماندار بروجرد، افزود: در سیستم دولتی فعالیت مدیران بر افزایش گزارش کار بوده در حالیکه منفعت آن برای مردم هم مشخص نیست اما در سازمان های مردم نهاد اینگونه نیست.

وی، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم تا عده ای از فعالان اجتماعی که به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دستگاه های اجرایی محسوب می شوند بتوانند فعالیت گسترده تری انجام داده و وارد گردش کاری شوند.

فرماندار بروجرد با بیان اینکه برخی «ان جی او» ها از عملکرد دستگاه های دولتی گلایه مند هستند، ادامه داد: تشکل های مردم نهاد برای کمک به مردم ایجاد شده اند و انتظار می رود اینگونه نشست ها تخصصی تر برگزار شوند که احتمالا به ادغام تشکل ها می انجامد.

آریایی با تاکید به برگزار شدن نشست ها به طور فصلی، یاد آور شد: سازمان های مردم نهاد باید با آموزش های نوین هم آشنایی پیدا کنند و این نشست ها در سطح شهرستان و استان هم تخصصی برگزار شود چرا که در این مواقع است که بهتر می توانیم به هنگام وقوع حوادث این مراکز را بیشتر ساماندهی کنیم.