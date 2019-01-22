تعداد بیمه شدگان اجباری کار در قزوین به ۱۹۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی روز سه شنبه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان با خبرنگاران که در سالن جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد:حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مباحث مختلف و تنظیم روابط و بازار کار، رفاه اجتماعی و تعاونی ها نقش قابل توجهی را می تواند داشته باشد.

وی تاکید کرد: توسعه یافتگی مستلزم یکسری زمینه هاست و اگر امروز سرعت ما در این مسیر قدری کند شده است به دلیل مشکلات مختلفی است که دشمن در بازه های زمانی مختلف سر راه ما قرار داده است که امروز تحریم مهم ترین آنهاست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: پرداخت هزینه های سنگین توسعه امروز قدری دشوار است و از جمله وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده است کاهش حوادث ناشی از کار بوده که خوشخبتانه ۲۱ درصد کاهش در حوادث شغلی قزوین ایجاد شده است.

بابایی افزود: در این عرصه توانستیم رتبه نخست کشوری را کسب کنیم چرا که میانگین ۷ درصد تولید ناخالص کشور صرف حوادث و بیماری های ناشی از کار می شود و نگاه به آموزش هایی که بتوانند خروجی موثری داشته باشند در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: برنامه های انجام شده درصد بهره وری را افزایش داده است و امروز به سطح بالای بهره وری در نیروی کار رسیده ایم و این می تواند اکوسیستم کسب و کار را در کشور ارتقاء دهد.

وی گفت: کاهش جدی بیماری های ناشی از کار در سال های پس از انقلاب از دستاوردهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و امروز با افتخار بیان می کنیم که بسیاری از بیماری های کشنده حوزه کسب و کار کاملا ریشه کن شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: افزایش تعداد واحد هایی که دارای طبقه بندی مشاغل هستند و نگاه همراه با اشتغال مولد که مورد تاکید بوده است به خوبی مشاهده می شود.

بابایی گفت: قانون بیمه بیکاری از دست آوردهای نظام مقدس هست که امروز در استان ما در حال اجراست و با توجه به معضلات حوزه صنعت و تولید از خدمات تاثیر گذار بوده است.

وی تصریح کرد: امروز ۷۲۰ تعاونی فعال در استان داریم که در بخش های مختلف تولیدی، خدماتی وتوزیعی در حال فعالیت هستند. و نقش آفرینی بانوان در حوزه کسب و کار در این تعاونی ها بسیار چشم گیر و اثر گذار بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: در حوزه رفاه اجتماعی هم به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، سبد های حمایتی ۳الی ۴ بار در سال در بین قشر نیازمند که در استان بیش از ۱۴۰ هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی است، توزیع می شود.

بابایی خاطرنشان کرد: تعداد بیمه شدگان اجباری استان قزوین نیز درمدت ۴۰ ساله انقلاب اسلامی از ۱۶ هزارنفر به ۱۹۰ هزارنفر افزایش پیدا کرده است.