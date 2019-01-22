به گزارش خبرنگر مهر، علی چهل امیرانی ظهر امروز سه شنبه در حاشیه افتتاح طرح برق رسانی به روستاهای سلسله با اشاره به اینکه ۲۵۰ کیلومتر از شبکه برق کشور روستایی است، اظهار داشت: در کل کشور قبل از انقلاب چهار هزار و ۳۶۷ روستا برق داشته اند که امروز به برکت انقلاب این تعداد به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا رسیده است.

وی یادآور شد: همچنین این آمار تا پایان سال به ۵۷ هزار و ۳۰۰ روستای دارای برق می رسد.

مجری برق رسانی روستایی شرکت توانیر با تاکید بر اینکه تعداد روستاهای دارای برق کشور در مقایسه با قبل از انقلاب ۱۳ برابر شده است، گفت: این موضوع یکی از نعمت ها و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

چهل امیرانی با بیان اینکه ۴۲ روستا در لرستان قبل از انقلاب دارای برق بوده اند و الان این آمار به ۲ هزار و ۷۲۰ روستای دارای برق رسیده است، خاطرنشان کرد: آمار این حوزه ۶۵ برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه جشن برق رسانی به همه روستاهای بالای ۵ خانوار کشور برگزار می شود، افزود: اعتبار پیش بینی شده برای شرکت برق لرستان در حوزه برق رسانی روستایی، ۱۵ میلیارد تومان بوده است که ۷۰ درصد آن تامین شده است.