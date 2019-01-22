آخرین خبرها از پل«دره خزینه»پلدختر/ضرورت رفع مشکلات مناطق گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی عزیزی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان پلدختر که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، اظهار داشت: ورودی تالاب های ولی عصر (عج) پلدختر فاقد دید مناسب است و برای رانندگان خطراتی را به دنبال دارد و با توجه به اینکه تصادفات زیادی در این منطقه رخ داده، ادارات ذی ربط باید برای برطرف کردن آن کمک کنند.

مشکل آنتن دهی تلفن و سوریس‌های بهداشتی در مناطق گردشگری پلدختر

وی، افزود: همچنین سرویس های بهداشتی پارک ها و تالاب های ولی عصر(عج) در وضعیت نامناسبی است، شیشه های آن شکسته و فاقد مایع دستشویی هستند که باید برای ایام نوروز ۹۸ این نواقص برطرف شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر، گفت: شن و ماسه های ورودی غار «کوگان» به عنوان یک بنای تاریخی و گردشگری بر اثر بارندگی به داخل جاده سرازیر و ریخته شده اند که برای خودروهای سواری مشکلاتی ایجاد می کنند و باید پاکسازی شوند.

عزیزی، افزود: بیشتر تفرجگاه های پلدختر مشکلات آنتن دهی دارند که شرکت مخابرات باید در راستای رفع این مشکلات اقدام کند.

وی، خاطرنشان کرد: پل تاریخی حاشیه آبشار «افرینه» سال گذشته مرمت شد که پس از آن تخریب شد و امسال دوباره به طور کامل مورد مرمت قرار گرفت و سرویس بهداشتی در آن احداث شد اما نیاز به پاکسازی دارد که باید با همکاری اداره محیط زیست انجام شود.

اعلام آخرین خبرها از وضعیت پل «دره خزینه»

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر، به پل «دره خزینه» اشاره کرد و افزود: بودجه اعتباری این پل تخصیص یافته که با حضور مسئولان استانداری لرستان و بازدید از این محل اعتبار خوبی برای پل «دره خزینه» در نظر گرفته شده تا کمی پایین تر احداث شود.

عزیزی، افزود: منتظر اعلام نظر علمی و کارشناسی استاندار لرستان مبنی بر به صرفه بودن احداث این پل در منطقه «دره خزینه» یا ورودی شهر پلدختر هستیم که در صورت موافقت نهایی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی، گفت: به منظور ایجاد نشاط اجتماعی امسال جشنی با عنوان «شو چله» در سالن ارشاد برگزار شد که جا دارد از متولیان برگزاری آن قدردانی شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر، خاطرنشان کرد: امسال، چهار دوره کلاس آموزشی صنایع دستی به صورت رایگان، دو دوره در پلدختر و دو دوره در شهر معمولان توسط اداره میراث فرهنگی پلدختر برگزار شد.