۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

آغاز مذاکرات پوتین و آبه برای امضای پیمان صلح

رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر ژاپن مذاکرات خود را برای انعقاد پیمان صلح آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن مذاکرات خود را در مورد انعقاد پیمان صلح بین دو کشور آغاز کردند.

پوتین پیش از آغاز مذاکرات گفت: خوشحالیم که جلسات ما به طور منظم برگزار می شود. این امر به ما اجازه می دهد که بحث هایی را در رابطه با توسعه روابط دوجانبه و وضعیت منطقه بحث و گفتگو کنیم.

وی خاطر نشان کرد که مسائل بسیاری در حوزه های مختلف، از جمله در مورد معاهده صلح، مورد بحث خواهد بود.

انتظار می رود که پس از این مذاکرات، پوتین و آبه یک بیانیه مشترک قرائت کنند.

