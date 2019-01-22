به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا ظهر امروز سه شنبه در مراسم برق رسانی به روستاهای سلسله با اشاره به اینکه امروز به صورت همزمان ۵۲ طرح برق رسانی به روستاهای لرستان در روستای «دارونه» سلسله افتتاح می شود، اظهار داشت: برای برق رسانی به روستای «دارونه» شهرستان سلسله نیز ۲۱۷ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه امروز روستای بالای ۱۰ خانوار فاقد برق در شهرستان سلسله وجود ندارد، تصریح کرد: تنها یک روستای ۵ خانوار فاقد برق در این شهرستان داریم که سعی می شود تا سال آینده بهره مند از برق شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۸ میلیارد تومان اعتبار برای برق رسانی به روستاهای استان هزینه شده است، افزود: همچنین امسال نیز ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه اختصاص دادیم و خدمت به مناطق محرومیت در اولویت کاری ما است.