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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی لرستان:

سیاست‌گذاری در خصوص توزیع گوشت قرمز برعهده پشتیبانی امور دام نیست

سیاست‌گذاری در خصوص توزیع گوشت قرمز برعهده پشتیبانی امور دام نیست

خرم‌آباد- مدیر پشتیبانی امور دام لرستان، گفت: سیاست‌گذاری در خصوص نحوه توزیع گوشت قرمز وارداتی برعهده این نهاد نیست.

سید حمید شاهرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: سیاست گذاری در خصوص نحوه توزیع گوشت قرمز وارداتی شامل منجمد و لاشه سرد مطابق دستور العمل اجرایی توزیع کالاهای اساسی که در تاریخ یکم بهمن ماه سال گذشته به تصویب کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده و به استان ها ابلاغ شده است، توسط کارگروه تنظیم بازار استان و با اولویت توزیع در میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف، نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و صنوف منتخب تنظیم بازار صورت می گیرد و خارج از حیطه وظایف اداره پشتیبانی امور دام استان است.

وی، تاکید کرد: جلوگیری از قاچاق دام به خارج از کشور در حیطه وظایف و مسئولیت های قانونی اداره کل پشتیبانی امور دام استان نیست.

مدیر پشتیبانی امور دام لرستان، بیان داشت: در پنج سال اخیر هیئت بازرسی کل استان در دو مرحله طی سال ۹۴ و امسال عملکرد اداره کل پشتیبانی امور دام استان را از زوایای مختلف دقیقا بررسی کرده است، لذا به مسائل کاملا اشرافیت داشته و دارند.

شاهرخی با بیان اینکه در دو سال اخیر هیچگونه قرار دادی برای فروش مدت دار نهاده ها یا فرآورده های دامی منعقد نشده است، گفت: با همکاری و مساعدت اداره کل بازرسی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اقدامات حقوقی و قضایی بر علیه اشخاص بدهکار در راستای وصول مطالبات شرکت امور پشتیبانی دام انجام شده است.

وی، بیان داشت: با پیگیری های مستمر و جدی صورت گرفته، بیش از ۵۰ درصد مطالبات وصول شده و برای وصول مابقی مطالبات در محاکم قضایی طرح دعوی شده است که مساعدت مقام محترم قضایی استان مبنی بر دستور تسریع در امر رسیدگی مورد انتظار است.

کد مطلب 4520858

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