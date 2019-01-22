۱۸ هزار واحد مسکن مهر در پردیس و پرند طی دهه فجر تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران، که به ریاست انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد، طی سخنانی گفت: دستگاه های خدمات رسان ملزم به اجرای تعهدات خود در قبال متقاضیان مسکن مهر هستند، که در حال حاضر ۲۰ مدرسه در حال ساخت در پردیس داریم، که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی پیشرفت طرح های مسکن مهر را خوب توصیف کرد و گفت: در دهه مبارک فجر نزدیک به ۱۸ هزار مسکن مهر در دو شهر پرند و پردیس آماده تحویل به متقاضیان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از رفه معضل آب رسانی به واحدهای مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: البته باید برای آینده این پروژه و زمانی که توسعه آن بیشتر می شود، برنامه ریزی کرد.

وی با بیان اهمیت مسکن مهر، در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر کاستی در پروژه های مسکن مهر باشد، می تواند سبب ایجاد بحران شود.