تیم اسکی چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات اسکی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در پیست اسکی شمشک برگزار می شود.

راضیه پرویزی، ندا فرامرزی، سحر پرویزی، کوثر پرویزی، میبنا فرامرزی، نادیا فرامرزی، راضیه پرویزی، ملیکا فرامرزی با سرپرستی سحر پرویزی اعضای تیم بانوان چهارمحال وبختیاری را در این مسابقات تشکیل می دهند.

پارسا پرویزی، هادی فرامرزی، محمد مهدی فرامرزی، احمدرضا پرویزی، رضا فرامرزی و امیررضا مهری بابادی به سرپرستی رضا غیبی به عنوان تیم آقایان استان دراین رقابت ها شرکت می کنند.

این مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود.