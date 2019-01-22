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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:

۶۰۰۰بافنده فرش در گلستان بیمه هستند/تولید فرش نماد اقتصاد مقاومتی

۶۰۰۰بافنده فرش در گلستان بیمه هستند/تولید فرش نماد اقتصاد مقاومتی

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان این که فرش ترکمن نماد اقتصاد مقاومتی است، گفت: از ۳۸ هزار بافنده دارای کارت بافندگی استان فقط ۶ هزار نفر بیمه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر سه شنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و دومین جشنواره گره زرین استان گلستان اظهار کرد: گلستان را با فرش ترکمن می شناسند و این هنر صنعت یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی دارای چهار مولفه است، افزود: همه اجزای فرش دستبافت در کشور تولید می شود و این محصول دارای مولفه درونگرایی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: برون گرایی و مردمی بودن از دیگر مولفه های اقتصاد مقاومتی است که فرش دست بافت با نقش ویژه در صادرات و تولید در تمام روستاها این دو مولفه را داراست.

وی اضافه کرد: دانش بنیانی و دانش محوری از دیگر مولفه اقتصاد مقاومتی است که در حوزه فرش دستباف در این مولفه ها ضعف داریم.

قوانلو با تاکید بر این که در شرایط تحریم تولید فرش دستباف می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تصریح کرد: درصد مشارکت بانوان در ابتدای دولت تدبیر و امید ۱۳ درصد بود که هم اکنون به ۱۷.۵ درصد رسیده و تولید فرش دستباف می تواند بحران اشتغال بانوان را حل کند.

وی با تاکید بر این فرش دستباف هنر صنعت است که در این شرایط با کمترین هزینه و سرمایه گذاری می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم مشکل بیمه بافندگان را حل کنیم و از ۳۸ هزار بافنده داری کارت بافندگی در گلستان فقط ۶ هزار نفر بیمه هستند.

کد مطلب 4520872

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