ارائه خدمات مسکن مهر در استان تهران به شهرداری ها واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به وجود ۹۵ هزار واحد مسکن مهر در پرند و ۸۵ هزار واحد در پردیس و ۳ هزار واحد در شهر اندیشه گفت: بیشترین تعداد واحد مسکن مهر به تناسب جمعیت در استان تهران است، سرعت پاسخگویی به متقاضیان مسکن مهر که سال ها منتظر هستند تا خانه خود را تحویل بگیرند، مهم است.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر سرعت و دقت در ساخت مسکن مهر اضافه کرد: تکمیل پروژه های مسکن مهر ضرورت دارد، نصبیاتی مانند اطفا حریق، آسانسور و ... در مسکن مهر اگر در تعهد سازنده بوده است، نباید از متقاضیان دریافت شود و خدمات زیربنایی نظیر آب، گاز، برق و انشعاب فاضلاب باید مورد توجه دستگاه های خدمات رسان باشد و ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.

استاندار تهران از تحویل ۱۸ هزار واحد مسکن مهر در پردیس و پرند در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: هر موردی که مصوبه کمیته فنی را داشته باشد، باید در مسکن مهر انجام شود، برخی از تعاونی هایی که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و یا بالای ۲۵ هزار نفر مشکلاتی دارند، مقرر شد، با تهاتر اداره کل مسکن استان تهران در اختیار شهرداری برای ارائه خدمات قرار داده شود.

وی یکی از اقداماتی که می تواند موجب امید آفرینی بین مردم باشد، را تحویل خانه های مسکن مهر به متقاضیان دانست و افزود: افق جمعیتی شهرستان پردیس ۷۰۰ هزار نفر است و باید برای این جمعیت برنامه ریزی کنیم.