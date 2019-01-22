ویدئومهر: بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۳۹۴/۱۲/۲۰: ما امروز در کنار خود، برادران اهل سنّت را داریم که با ما و همراه ما دارند در دفاع از حرم اهل بیت می‌جنگند و شهید می‌دهند. خانواده‌هایی از شهدای مدافع حرم پیش من آمدند که در بینشان چند خانواده سنّی بودند؛ خب، این برادر اهل سنّت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سیّدالشّهدا (علیهم السلام ) جوان خودش را گسیل می‌کند به جبهه، بعد هم که پیش ما می آید، به جای اظهار تأسّف، افتخار میکند که پسر من در این راه شهید شده؛ این را ما باید برنجانیم؟ این را ما باید کاری کنیم که از ما دور بشود؟