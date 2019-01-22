کمیسیون اروپا درباره «برگزیتِ» بدون توافق به لندن هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارگاریتیس شیناس» (Margaritis Schinas) سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اگر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) بدون دستیابی به توافق به انجام برسد، موضوع مرزی ایرالند شمالی با دشواری فراوانی مواجه خواهد شد.

سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفت: با توجه به این مشکل، لزوم خروج لندن از اتحادیه اروپا بر اساس یک توافق ضروری به نظر می رسد.

این درحالیست که در نشست روز گذشته پارلمان انگلیس، ترزا می نخست وزیر این کشور در پاسخ به سئوال برخی از نمایندگان در خصوص پیشنهاد وی در صورت عدم توافق میان لندن و بروکسل درباره برگزیت گفته بود: اگر توافقی به دست نیاید، در تاریخ مقرر (مارس ۲۰۱۹ میلادی) بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج می شویم.