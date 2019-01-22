ترکیب شورای عالی مدیریت بحران تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفت.

براساس ماده ۵ لایحه مذکور، ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:

الف ) شورای عالی

ب) سازمان

پ) ستاد

همچنین در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است، به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:

١- رئیس جمهور یا معاون اول (رئیس شورا)

۲- وزیر کشور (نایب رئیس شورا)

٣- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

٦- وزیر نیرو

۷- وزیر جهاد کشاورزی

۸- وزیر اطلاعات

۹- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- رئیس سازمان مدیریت بحران (دبیر)

۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۱۴- یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۱۵- یکی از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور

تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات شورای عالی را برای روسای قوا ارسال کند.

تبصره ۲- جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود.

تبصره ۳- دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.

تبصره ۴ - دبیرخانه شورای عالی، مسوول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای برابر دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی می رسد.