محموله قاچاق در لردگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: ماموران دایره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهیی شهرستان و عوامل فرماندهی انتظامی بخش فلارد پس از کسب مجوز قضائی در عملیات ایست و بازرسی در محور یاسوج به لردگان سه دستگاه سواری مشکوک به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۸۵۰ جفت کفش اسپرت، ۲۰۰ ثوب البسه مردانه و زنانه و ۴۰۰ بسته منجوق تزئینی خارجی قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف و سه قاچاقچی دستگیر شد.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، تاکید کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا از محوری ترین برنامه های پلیس شهرستان لردگان است.