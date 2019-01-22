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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان خبر داد

محموله قاچاق در لردگان کشف شد

محموله قاچاق در لردگان کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از توقیف سه دستگاه خودرو سواری و کشف ۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق درمحور یاسوج به لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: ماموران دایره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهیی شهرستان و عوامل فرماندهی انتظامی بخش فلارد پس از کسب مجوز قضائی در عملیات ایست و بازرسی در محور یاسوج به لردگان سه دستگاه سواری مشکوک به حمل کالای قاچاق را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۸۵۰ جفت کفش اسپرت، ۲۰۰ ثوب البسه مردانه و زنانه و ۴۰۰ بسته منجوق تزئینی خارجی قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف و سه قاچاقچی دستگیر شد.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، تاکید کرد:  برخورد با قاچاقچیان کالا از محوری ترین برنامه های پلیس شهرستان لردگان است.

کد مطلب 4520886

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