کمیته امداد سمنان سهم ۱۰۰درصد اعتبارات اشتغال مددجویان را جذب کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه کمیته امداد سمنان سهم ۱۰۰ درصدی اعتبارات در نظر گفته‌شده اشتغال مددجویان را باید جذب کند، ابراز داشت: یکی از راه‌های ایجاد اشتغال توانمندسازی افراد مختلف جامعه است که هر چه در این مسیر بیشتر تلاش شود به همان نسبت از میزان بیکاری کاسته خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه با توانمندسازی بخش عمده‌ای از مددجویان کمیته امداد می‌توان فقر را در جامعه کاهش داد، اضافه کرد: حمایت از طرح‌های خوداشتغالی، مهارت‌آموزی و تسهیل در شرایط پرداخت تسهیلات می‌تواند در افزایش اشتغال و رسیدن به استان بدون بیکار در کشور مؤثر باشد.

استاندار سمنان بابیان اینکه کمیته امداد با داشتن جمعیت هدف مطلوب می‌تواند در توسعه استان بسیار نقش‌آفرین باشد، ابراز داشت: کمک به ایجاد خانه‌های بومگردی، راه‌اندازی کارگاه‌های خانگی و ارائه آموزش‌های مهارتی می‌تواند به رونق اشتغال استان به‌ویژه در سطح روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه کمک کند.

آشناگر بابیان اینکه باید برای رونق اشتغال در سطح روستاهای استان سمنان تلاش شود، تصریح کرد: خوشبختانه کمیته امداد با پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و به‌کارگیری کارشناسان توانست کمترین ریزش را در طرح‌های اشتغال‌زایی زایی به خود اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: بی‌شک تحقق همه اهداف اشتغال به‌تنهایی میسر نیست اما اگر دستگاه‌های اجرایی و نهادها توانمندی افراد را از طریق اشتغال و کارآفرینی پیگیری کنند می‌توان به شاخص‌های توسعه در استان سمنان دست‌یافت.