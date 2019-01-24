مدیر روستا: ایران بیشتر از دیگران شایسته قهرمانی است

اصغر مدیرروستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا حضور امیدوار کننده‌ای دارد و به اعتقاد بنده اگر از آن دسته از اتفاقات عجیب فوتبالی رخ ندهد، باید انتظار قهرمانی این تیم را در پایان مسابقات داشته باشیم.

ملی پوش سابق کشورمان بیان داشت: من بازیهای مرحله گروهی را یکسری بازی تدارکاتی می‌دانستم و جام برای ایران از یکشنبه و از دیدار با عمان آغاز شد. اما اصلی ترین بازی ایران در مرحله نیمه نهایی است. آنجایی که باید ژاپن را ملاقات کنیم.

مدیرروستا ادامه داد: در مراحل حذفی دیده شده که بعضا تیم‌های بزرگ و درجه یک آسیا مقابل تیمهای کوچکتر به چالش خورده‌اند. این اتفاق برای تیم ایران هم مقابل عمان می‌توانست تکرار شود. اما بیرانوند این اجازه را نداد.

وی ادامه داد: اگر آن پنالتی دقیقه یک گل می‌شد، پیروزی مقابل عمان به سادگی میسر نبود و عمان هم می‌توانست با اتخاذ تاکتیک دفاع اتوبوسی تیم ما را وارد یک چالش تازه نماید. اما مهار آن ضربه پنالتی باعث شد تا روحیه عمانی‌ها کاملا افت کرده و ورق بازی برگردد.

مهاجم پیشین تیم ملی کشورمان در خصوص کیفیت تیم‌های آسیایی و پیشرفت فوتبال در قاره کهن بیان داشت: به اعتقادم هنوز بین تیم‌های بزرگ آسیا و تیم‌های درجه دو فاصله زیادی هست. اما آنچیزی که باعث می‌شود کمتر پیروزی‌های پرگل و با اختلاف زیاد را شاهد باشیم، انگیزه‌ای است که تیم های کوچکتر مقابل تیم های بزرگ دارند.

مدیرروستا بیان داشت: همان انگیزه‌ای که مثلا تیم ایران در جام جهانی داشت و باعث می‌شد مقابل تیم‌هایی مثل اسپانیا و پرتغال بازیهای نزدیکی انجام دهیم، الان تیم‌های کوچکتر و ضعیف‌تر آسیایی مقابل تیم‌های درجه یک دارند و بعنوان اسلحه پنهان از آن استفاده می‌کنند.

ملی پوش سابق کشورمان در خصوص ادامه همکاری کی‌روش با تیم ملی بعد از این جام بیان داشت: معتقدم کی‌روش بعد از ۸ سال چیز جدیدی برای فوتبال ما ندارد و شاید خودش هم بعد از این همه سال از بودن در فوتبال ایران اشباع شده باشد. مربی نباید حرفهایی بزند که حاشیه ساز باشد اما کی‌روش این کار را می‌کند. شاید به صلاح نباشد فوتبال ایران بیشتر از این در خدمت کی‌روش باشد.

مدیرروستا در خصوص جانشین احتمالی کی‌روش در تیم ملی بیان داشت: حالا که فوتبال ما مربی بزرگی مثل کی‌روش را به خود دیده، اگر قرار باشد بعد از جام ملتها مربی جدیدی بیاوریم باید دقت کنیم که این مربی حتما بزرگتر از کی‌روش باشد و کارنامه پربارتری داشته باشد. اگر قرار باشد کی‌روش برود و یک مربی ضعیف تر بیاید، بهتر است که خود کی‌روش بماند.