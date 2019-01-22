۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد:

صادرکنندگان در بازگشت ارز فعال‌تر شوند

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی و دوجانبه بودن همکاری‌ها را، برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی دارا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، غلامرضا پناهی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر، تعامل با بخش خصوصی است، گفت: تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، مولفه های قدرت هر کشوری است و همه وظیفه داریم در راستای تقویت آن فعالیت کنیم، بنابراین در همین راستا بانک مرکزی بر اساس جایگاه و حوزه فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعالان بخش خصوصی تعامل داشته باشد و بر همین مبنا، جلسات همفکری و هم اندیشی در راستای کمک به تجارت بین‌الملل کشور برگزار می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به هدف مشترک بخش خصوصی و حاکمیت در رونق اقتصادی، گفت: همه در یک جهت و هدف در حرکت هستیم و این هدف چیزی جز رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیست.

وی خواستار فعال‌تر شدن صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادرات شد و افزود: انتظار این است صادرکنندگان در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات، فعال‌تر عمل کرده و با مسئولیت بیشتری با موضوع مواجه شوند؛ در مقابل بانک مرکزی نیز  کاملا آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی بودن و دو جانبه بودن همکاری ها برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی را دارا است.

همچنین در این جلسه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با برشمردن برخی مشکلات و مسائل حوزه کاری خود خواستار حل مشکلات حوزه صادرات و  تولید با هم اندیشی بخش خصوصی شدند و به ارایه پیشنهادها و راه کارهایی مشورتی پرداختند.

