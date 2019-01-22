به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، غلامرضا پناهی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر، تعامل با بخش خصوصی است، گفت: تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، مولفه های قدرت هر کشوری است و همه وظیفه داریم در راستای تقویت آن فعالیت کنیم، بنابراین در همین راستا بانک مرکزی بر اساس جایگاه و حوزه فعالیت خود معتقد است باید به صورت مستقیم با فعالان بخش خصوصی تعامل داشته باشد و بر همین مبنا، جلسات همفکری و هم اندیشی در راستای کمک به تجارت بین‌الملل کشور برگزار می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به هدف مشترک بخش خصوصی و حاکمیت در رونق اقتصادی، گفت: همه در یک جهت و هدف در حرکت هستیم و این هدف چیزی جز رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیست.

وی خواستار فعال‌تر شدن صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادرات شد و افزود: انتظار این است صادرکنندگان در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات، فعال‌تر عمل کرده و با مسئولیت بیشتری با موضوع مواجه شوند؛ در مقابل بانک مرکزی نیز کاملا آمادگی همکاری و همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی بودن و دو جانبه بودن همکاری ها برای پیشبرد اهداف مشترک به ویژه رونق اقتصادی را دارا است.

همچنین در این جلسه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با برشمردن برخی مشکلات و مسائل حوزه کاری خود خواستار حل مشکلات حوزه صادرات و تولید با هم اندیشی بخش خصوصی شدند و به ارایه پیشنهادها و راه کارهایی مشورتی پرداختند.