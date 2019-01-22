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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

جلسه نوبت عصر مجلس پایان یافت

جلسه نوبت عصر مجلس پایان یافت

جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید؛ در جلسه نوبت عصر لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به تصویب رسید.

نمایندگان در این جلسه با تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان موافقت کردند.

کد مطلب 4520901

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