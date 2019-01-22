جلسه نوبت عصر مجلس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید؛ در جلسه نوبت عصر لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به تصویب رسید.

نمایندگان در این جلسه با تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان موافقت کردند.