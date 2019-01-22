به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسدالله گنجعلی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در تالار اجتماعات ساختمان خاتم برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و تبریک جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: در حالی به استقبال چهلمین سال پیروزی انقلاب می‌رویم که در طول این چهار دهه با فشار مضاعف دشمنان اسلام و قرآن مواجه بودیم و تمام تلاش و توانشان را به کار بستند تا ضربه‌ای بر پیکره نظام وارد کنند.

وی با بیان اینکه می‌شود مقاطع انقلاب را به دو بخش مهم تقسیم کرد، گفت: مقطع دوران حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی و دوران ولایت رهبر معظم انقلاب دو بخش مهم تاریخ انقلاب را تشکل می‌دهند که هر کدام به صورت جداگانه قابل بررسی است.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: ایران اسلامی صحنه‌های مبارزاتی بسیاری را در تاریخ خود از بعد انقلاب دارد که خود حکایت شجاعت و دلاوری مردمان این مرز و بوم است.

سرهنگ گنجعلی ادامه داد: محاصره اقتصادی دشمن، حمله آمریکا به صحرای طبس، کودتای نوژه، هشت سال جنگ تحمیلی، حمله به هواپیمای مسافربری، حمله به کرمانشاه، اجرای عملیات مرصاد، حملات شیمیایی، قائله بنی صدر، حادثه مهاباد، باشگاه افسران سنندج، شبیخون فرهنگی و هزاران دشمنی دیگر که در طول ۴۰ سال گذشته بر ایران روا داشتند و ضربه‌هایشان به خودشان بازگشت.

وی با اشاره به پیام امام خمینی(ع) به خانواده شهدا در دهه نخست انقلاب مبنی بر اینکه «جنگ ما فتح قدس را به دنبال خواهد داشت» و «انقلاب را در طول جنگ به جهان صادر کردیم» گفت: بنا بر تحلیل شایسته بنیانگذار انقلاب ما در دوران دفاع مقدس با وجود هزاران جانباز و شهید نه تنها خسارت ندیدیم بلکه منفعت بسیاری نیز به دست آوردیم.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) ادامه داد: قدرت ایران در جهان موجب شد تهدید دشمن که در مرزهایمان گسترده شده بود، امروز کیلومترها عقب نشینی کنند و در نزدیکترین نقاط مرزی امنیت پایدار داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در دوران دفاع مقدس پرچم راهیان جبهه و در مراسم اربعین پرچم راهیان اربعین را به دست گرفتیم، گفت: به زودی پرچم راهیان قدس و راهیان حجاز را در دست خواهیم گرفت.

سرهنگ گنجعلی اضافه کرد: آمریکا که سربازانش را تا چندی پیش در منطقه مستقر کرده بود امروز با ذلت و خاری به دنبال خالی کردن منطقه از حضور سربازانش است و همچنین امسال توانستیم دست آل سعود را که بیش از هفت سال در سوریه مشغول جنایت بود از این منطقه کوتاه کنیم و به نقطه‌ای رسیدیم که نخست وزیر اسرائیل در چهار گوشه جهان از حضور نیروهای مقاومت ترس دارد.

آرامش منطقه را مدیون شهدای دهه هفتادی هستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خویش آرامش و امنیت منطقه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: این آرامش را مدیون شهدای دهه هفتادی هستیم که دوران انقلاب و جنگ تحمیلی را درک نکردند.

سرهنگ گنجعلی با بیان اینکه خون شهدای مدافع حرم هرگز پایمال نمی‌شود، تصریح کرد: شهدای مدافع سفیران انقلاب هستند که آرمان‌های این انقلاب را به سراسر جهان صادر کردند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان می‌خواهند القا کنند که از قدرت بالایی برخوردار هستند و به دنبال ضعیف نشان دادن ایران هستند، عنوان کرد: این حرکات در حالی رخ می‌دهد که هرگز به این هدف دست پیدا نکرده‌اند، زیرا که از ایران درخواست کاهش نفوذ در منطقه را دارند و این خود اعتراف به قدرت بالای ایران اسلامی است.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به برنامه‌های ستاد بزرگداشت مدافعان حرم در سال جاری بیان کرد: مدت سه سال است که مراسم یادواره شهدای مدافع حرم در شهر مقدس قم به عنوان بزرگترین پایگاه شهدای مدافع حرم در کل کشور مطرح است.

۴۳۰ نفر از شهدای مدافع حرم از شهر قم هستند

سرهنگ گنجعلی با اشاره به تعداد شهدای مدافع حرم در قم گفت: ۴۳۰ نفر از شهدای مدافع حرم از شهر قم هستند که ۴۰۰ نفر از آنان از مظلومترین شهدای مدافع حرم به شمار می‌روند. این شهیدان بدون حضور خانواده و نزدیکان در قم طی مراسمی به صورت غریبانه به خاک سپرده شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در راستای گرامیداشت شهدای مدافع در قم برگزار شده است، بیان کرد: جُنگ شادی کودکان عقیله با مساعدت آستان حضرت معصومه(س)، شب خاطره، مسابقات ورزشی والیبال و فوتسال، جشن میلاد حضرت زینب(س)، غبارروبی از حرم مدافعان حرم، نمایشگاه انقلاب و کوچه‌های بنی هاشم و انقلاب و بحث فتنه در این نمایشگاه از کارهای انجام شده در این زمینه است.

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب(ع) اضافه کرد: غبارروبی حرم حضرت معصومه(س) در ساعت 8 و 30 دقیقه صبح سوم بهمن‌ماه امسال در شبستان نجمه خاتون، سرکشی از ۶۰ خانواده شهدا، یادواره شهدای مدافع حرم در مدارس قم در بهمن‌ماه، همایش دوچرخه سواری با عنوان رکاب زنی تا بهشت، شب شعر و خاطره با عنوان دم عشق و با حضور آستان حضرت معصومه(س) در دهه فجر، کنگره شعر مدافعان حرم، کرسی آزاداندیشی، کنگره مخصوص همسران شهدای امنیت پایدار از جمله برنامه‌های امسال محسوب می‌شود.

وی افزود: کنگره شهدای مدافع حرم در مجتمع امام خمینی(ره) با سخنرانی سردار جلالی و مداحی حاج ابوذر بیوکافی بعد از نماز مغرب و عشا در ۱۲ بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری دو برنامه رونمایی از مستند «برای نبل و برای الزهرا» و کنگره شعر «کبوتران حرم» با همکاری مرکز صدا و سیمای استان قم خبر داد.