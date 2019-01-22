۷۱ پروژه عمرانی دهه فجر امسال در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی گیلان، ماکان پدرام با اشاره به افتتاح ۷۱ پروژه عمرانی راه و شهرسازی همزمان با دهه مبارک فجر در استان گیلان، اظهارکرد: برای اجرای این تعداد پروژه یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این طرح‌ها شامل افتتاح ۴۹۲ واحد مسکن مهر، بهسازی و روکش آسفالت راه‌های اصلی و فرعی، احداث، بهسازی و روکش راه‌های روستایی به‌ طول ۱۱۵.۳۵ کیلومتر و احداث هفت پل ارتباطی است.

پدرام با بیان اینکه اجرای پروژه‌های راهسازی در مناطق مختلف به ویژه در نقاط محروم و روستایی یکی از مهمترین رویکردهای دولت است، گفت: طی سال‌های اخیر برای بهبود جبران عقب ماندگی در مناطق روستایی و بهبود کیفیت زندگی مردم پروژه‌های خوبی اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به شتاب احداث و بهسازی محورهای مواصلاتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح‌کرد: در راستای توسعه و بهسازی و آسفالت شبکه راه‌های استان گیلان به منظور تامین ایمنی عبور و مرور وسایط نقلیه و ایجاد بستری امن و تسهیل در تردد و کاهش تصادفات اقدامات مهمی صورت گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه طول جاده‌های گیلان از هزار و ۴۰۰ کیلومتر قبل از انقلاب به بیش از ۱۱ هزار و ۱۵۱ کیلومتر رسیده است، بیان‌کرد: در طول چهل سال گذشته بیش از ۹هزار و ۲۴۵ کیلومتر راه روستایی، ۴ هزار و ۸۷۲ کیلومتر آسفالت راه روستایی انجام شده است.

پدارم با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مسکن، افزود: پس از پیروزی انقلاب هزار و ۶۱۵ واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بیش از ۵۱ هزار و ۳۷۰ از واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ساخته شده که از این تعداد ۴۱ هزار و ۳۳۸ واحد به متقاضیان واگذار شده است.