نیازسنجی دوره های آموزشی کارکنان محیط زیست در سال ۱۳۹۸ کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست گفت: پس از برگزاری نشست های تخصصی با دفاتر ستادی سازمان و اخذ اهم موضوعات مورد نیاز آنها برای برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در سال آتی، وقت آن رسیده تا نسبت به جمع آوری نیازهای آموزشی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها با حضور مسئولان آموزش و پژوهش استانی اقدام کرده و با همفکری و تعامل با آنها برای تدوین تقویم آموزشی کارکنان سازمان در حوزه های عمومی و تخصصی که مقرر است در سال ۱۳۹۸ اجرا شوند؛ به جمع بندی نهایی برسیم.



آرش یوسفی با اشاره به این مطلب افزود: بر اساس بخشنامه مقام عالی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر آموزش محیط زیست مکلف به برنامه ریزی تقویم آموزشی کارکنان سازمان در حوزه های آموزشی عمومی و تخصصی با رعایت سرانه آموزشی کارکنان دولت (به میزان ۴۰ ساعت برای کارشناسان و ۶۰ ساعت برای مدیران) در هر سال شده است و با توجه به اتمام مراحل نیازسنجی آموزشی کارکنان دفاتر ستادی سازمان، وقت آن رسیده تا با مسئولان آموزش و پژوهش استان های کشور در این خصوص همفکری نموده و به جمع بندی نهایی دست یابیم.



وی با تأکید بر ضرورت سنجش اثربخشی دوره های آموزشی و تأثیر آن در افزایش سطح معلومات و کیفیت کار پرسنل سازمان، گفت: در این نیازسنجی تلاش بسیاری شده تا دوره ها متناسب با نیازهای واقعی کارکنان هر یک از بخش های تخصصی سازمان که در آن مشغول به کار هستند؛ تهیه و تدوین شوند و مصمم هستیم تا با برنامه ریزی برای اجرای مطلوب و اثربخش این دوره ها، گامی ارزشمند برای تحقق اهداف آموزشی کارکنان سازمان برداریم.



بر اساس تصمیمات متخذه از ۴۰ ساعت دوره های آموزشی مصوب برای سطوح کارشناسی به میزان ۲۴ ساعت آن به دوره های تخصصی و ۱۶ ساعت دیگر نیز به دوره های عمومی، اختصاص خواهد یافت.