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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

در ۲۰ روز نخست سال جاری میلادی؛

سازمان بین‌المللی مهاجرت: ۲۰۳ مهاجر در دریای مدیترانه غرق شده‌اند

سازمان بین‌المللی مهاجرت: ۲۰۳ مهاجر در دریای مدیترانه غرق شده‌اند

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد: در ۲۰ روز نخست سال جاری میلادی، ۲۰۳ مهاجر غیرقانونی هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد: در ۲۰ روز نخست ماه سال جاری میلادی دست‌ کم ۲۰۳ مهاجر غیرقانونی هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده اند.

در گزارش مذکور در این خصوص آمده است: در بازه زمانی اول تا ۲۰ ژانویه امسال مجموعا ۴۸۸۳ مهاجر غیرقانونی با عبور از دریای مدیترانه خود را به سواحل اروپا رسانده‌ اند؛ از این میان، ۳ هزار ۴۲۹ نفر از آنان وارد سواحل اسپانیا، ۱۱۶۶ تن وارد سواحل یونان و بقیه هم وارد سواحل مالت و جزیره قبرس شده‌ اند.

این در حالیست که تعداد کشته شدگان مهاجر غیرقانونی هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن اروپا در حالی ۲۰۳ مورد بیان شده است که آمار مشابه در سال گذشته میلادی ۲۰۱ نفر بوده است.

کد مطلب 4520925

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