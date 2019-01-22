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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

مخالفت نماینده پارلمان آل خلیفه با تحریم فیلم های اسرائیلی

مخالفت نماینده پارلمان آل خلیفه با تحریم فیلم های اسرائیلی

یکی از نمایندگان پارلمان آل خلیفه با تحریم فیلم های رژیم صهیونیستی مخالفت کرد و گفت: آیا با این کار بودجه اسرائیل را به لرزه درمی آوریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های اجتماعی، زینب عبدالامیر از نمایندگان مجلس بحرین در ادامه تلاش های عادی سازی روابط میان تل آویو و آل خلیفه با تحریم فیلم ها و مطبوعاتی که با بودجه رژیم صهیونیستی تولید میگردند، مخالفت کرد.

«زینب عبدالاَمیر» از نمایندگان مجلس جدید بحرین در صحن مجلس مخالفت شدید خود را با تحریم فیلم های سینمایی و مطبوعاتی که با بودجه اسرائیلی تولید میگردند، اعلام کرد.

وی در سخنان خود گفت: اصلا چه کسی در اسرائیل خبر از ما دارد؟! دنیا پیشرفت کرده است آن‌وقت ما می خواهیم فیلمی را تحریم کنیم؟ آیا با این کار بودجه اسراییل را به لرزه در می آوریم؟ وی افزود: من ضد سازش با اسراییل هستم اما با چنین صحبت هایی (تحریم فیلم) بهتر است در سینماها را ببندیم.

عبدالامیر افزود: باید بین یک فیلم و تحریم یهودیان و تحریم رژیم صهیونیستی تفاوت قائل شویم، اکثر فیلم های هالیوود ساخته تجار یهودی اند.

گفتنی است یک مقام وابسته به آل خلیفه از این سخنان زینب عبد الامیر بشدت استقبال کرده و این سخنان را سخنانی شجاعانه خواند.

کد مطلب 4520927

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