اولتیماتوم برای استانداردسازی آسانسور استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان بعدازظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در جلسه شورای استاندارد سازی لرستان، مصوب شد که سردخانه های میوه و موادغذایی استان ملزم شوند به دریافت پروانه استاندارد، اظهار داشت: سردخانه های بالای ۴ هزار مترمکعب مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان ها، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و... ملزم شدند که در پروژه ها از مصالح دارای استاندارد استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد لرستان در خصوص وضعیت زمین های بازی استان نیز گفت: شهرداری ها یا بهره برداران این زمین های بازی در یک تا دو ماه مانده به پایان سال باید زمین های بازی را استانداردسازی کنند، در غیراینصورت باید وسایل بازی آن ها از سوی شهرداری ها جمع آوری شوند.

قنبریان خاطرنشان کرد: تا قبل از آغاز فصل بهره برداری که معمولا ۱۵ اسفندماه می شود، این زمین های بازی باید استانداردسازی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور احمد مرادپور رئیس شورای استانداردسازی لرستان مبنی بر پلمب آسانسورهای غیراستاندارد بیمارستان ها و مراکز دولتی از جمله استانداری لرستان اظهار داشت: آسانسور بیمارستان ها را با توجه به اهمیت مراکز درمانی نمی توانیم پلمب کنیم، اما به هر روی دستور قضایی می گیریم و برای اینکه دیگران متنبه شوند حداقل یک مورد از آسانسورهای بیمارستان ها را پلمب می کنیم.

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه یکی از آسانسورهای استانداری لرستان مجوز دارد که باید مجوز آن دوباره تمدید شود و در این خصوص اخطار لازم را داده ایم، تصریح کرد: آسانسور دیگر استانداری لرستان هم که مشکل دارد را مهلت یک ماهه داده ایم درست کنند.