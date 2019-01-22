افزایش تلفات انفجار خط لوله نفت در مکزیک/ ۹۴ کشته و ۴۵ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمار کشته شدگان حادثه انفجار خط لوله نفت در مکزیک به ۹۴ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت مکزیک امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تا کنون ۹۴ نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده و ۴۵ نفر نیز کماکان دربیمارستان بستری هستند.

بر اساس اعلام وی، حال برخی از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است.

این درحالیست که «عمر فیاض» (Omar Fayad) فرماندار ایالت «هیلادگو» (Hidalgo) پیشتر در پیامی تویئتری در این باره اعلام کرده بود: اطلاعات واصله نشان می دهد که تلفات این حادثه تا کنون به ۶۵ کشته داشته است.

انفجار این خط لوله انتقال نفت، وقوع آتش‌سوزی عظیم در بخش مرکزی کشور مکزیک را نیز در پی داشته است.