حضور گسترده خبرنگاران چینی در تمرین تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تیم ملی فوتبال ایران امروز در ادامه برنامه های آماده سازی خود برای دیدار با چین در زمین کریکت ابوظبی تمرین کرد.

در تمرین امروز حضور پرشمار خبرنگاران و رسانه های چین کاملاً مشهود بود. رسانه های چینی ضمن پوشش این تمرین ایران به دنبال گرفتن اطلاعاتی از حریف بعدی خود در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا بودند. تعدادی از خبرنگاران چینی بعد از صحبت با خبرنگاران ایرانی متوجه شدند وحید امیری هافبک تیم ملی به دلیل محرومیت در بازی روز پنج شنبه غایب خواهد بود.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امروز زیر نظر میک مک درموت مربی و همچنین کارلوس کی روش سرمربی تیم، بدن های خود را گرم کردند و به انجام حرکات کششی مشغول شدند.

درهای این تمرین فقط در دقایق ابتدایی برای رسانه ها باز بود و خبرنگاران قبل از تماشای چند دقیقه از تمرین، زمین کریکت را ترک کردند.

نکته جالب اینجاست که بازیکنان و اعضای تیم چین در همان هتلی مستقر هستند که تیم ملی ایران حضور دارد. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.