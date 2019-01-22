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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۲

رئیس شورای استانداردسازی لرستان:

سردخانه‌های میوه و موادغذایی لرستان پروانه استاندارد ندارند

سردخانه‌های میوه و موادغذایی لرستان پروانه استاندارد ندارند

خرم‌آباد- رئیس شورای استانداردسازی لرستان با اشاره به اینکه برخی از سردخانه‌های میوه و موادغذایی استان پروانه استاندارد ندارند، گفت: این موضوع ناشی از ضعف نظارت‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور بعدازظهر امروز سه شنبه در شورای استانداردسازی لرستان با اشاره به اینکه چند سردخانه میوه و موادغذایی مشمول استاندارد اجباری در لرستان داریم که بیش از ۱۰ سال است فعالیت می کنند و هنوز پروانه استاندارد ندارند، اظهار داشت: متاسفانه نظارت ها در حوزه ارائه پروانه بهره برداری به این واحدها ضعیف است.

وی با بیان اینکه تنها توجیه کردن را خوب یاد گرفته ایم و مشکلات را گردن یکدیگر می اندازیم، تصریح کرد: قانون به صراحت گفته است که وقتی پروانه بهره برداری یک واحد تولیدی صادر می شود الزامات لازم تولید را باید داشته باشد، که یکی از الزامات این حوزه داشتن استانداردهای لازم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: نظارت ها ضعیف بوده و هنوز سردخانه های ما با وجود داشتن مجوز بهره برداری و فعالیت؛ پروانه استاندارد ندارند.

مرادپور با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه ها برای حل این مشکل افزود: این در حالیست که تولید کننده های زیادی هم داریم که از هیچ جایی پروانه بهره برداری ندارند اما تولید و عرضه محصول دارند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جرایم در نظر گرفته شده برای این قبیل تخلفات نیز بازدارنده نیست.
 

کد مطلب 4520939

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