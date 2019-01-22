به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی امروز در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر استانی یونسکو ایران که در صحن علنی شورای شهر برگزار شد، با اشاره به پیشینه پایهگذاری یونسکو اظهار داشت: یونسکو مانند بسیاری دیگر از سازمانها که بازیچه دست استعمارگران شده اند، سازمانی خوشنام است و اندیشه پایهگذاران آن نیز جنگ با گرگ درون و خشکاندن ریشه جنگ در افکار و روان مردم است.
وی با اشاره به خروج رژیم غاصب صهیونیستی از سازمان یونسکو عنوان کرد: این امر نشان از آن دارد که یونسکو خود را با خواستههای آنها همراه نکرده و شعار یونسکو همواره فرهنگی بوده و در همین مسیر نیز طی طریق میکند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به افتتاح دفتر منطقهای یونسکو در یزد عنوان کرد: ایران اسلامی میتواند منافع خود را در این سازمان پیگیری کند و ما نیز به عنوان دبیرکل این کمیسیون این اهداف را پیگیری میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم ایران در بحث آموزش و فرهنگ و هنر سرآمد هستند، خاطرنشان کرد: یونسکو بلندگویی است که میتوانیم حرفهای خود را از طریق آن بگوییم و مفاخر خود را معرفی کنیم.
ایوبی یادآور شد: در سازمان یونسکو اسامی شیخ شهاب سهروردی و دانشگاه جندی شاپور را به عنوان کاندیداهای نام سال یونسکو معرفی کردهایم و امیدواریم این اسامی در سطح جهانی یک بار دیگر از این طریق بدرخشد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ادامه داد: شاید نتوانیم در مباحث اقتصادی با کشورهای پیشرفته رقابت کنیم اما به طور قطع بسیاری از کشورها نمیتوانند در حوزه فرهنگی همچون ایران شهر تاریخی، مفاخر ارزشمند و میراث کهن داشته باشند.
وی از آیینهای کهن و تاریخ چند هزار ساله به عنوان نقاط قوت کشور ما یاد کرد و گفت: این موارد برای یونسکو حائز اهمیت است و ما از این طریق میتوانیم ایران را جهانی کنیم.
ایوبی راهاندازی دفتر منطقهای یونسکو در یزد را به مردم این استان تبیرک گفت و افزود: شورای شهر و استانداری پیگیر راهاندازی این دفتر بودند و یزد در این راستا از استانهای پیشقدم بود و امیدواریم الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
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