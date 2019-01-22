جعل نشان استاندارد در لرستان/ ۴ واحد متخلف به دادسرا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت سردخانه های بالای ۴ هزار مترمکعب این استان که مشمول استاندارد اجباری می شوند، گفت: ۶ سردخانه در استان داریم که ۳ مورد آن در بروجرد است و از این سه مورد تنها یک سردخانه دارای استاندارد است.

وی تصریح کرد: ۲ سردخانه در خرم آباد و یک سردخانه در الشتر داریم که آن ها نیز استاندارد ندارند.

مدیرکل استاندارد لرستان خاطرنشان کرد: فعالیت سردخانه ها مستمر نیست و به همین دلیل نتوانسته ایم تاکنون برخورد مناسب را داشته باشیم.

اجرای طرح «طاها» در سطح بازار لرستان

قنبریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها) با همکاری سه شرکت در لرستان گفت: در اجرای این طرح علاوه بر واحدهای تولیدی بازار را هم کنترل می کنیم و الزامات رعایت استاندارد برای فرآورده های تولیدی و وارداتی به بازار را چک می کنیم تا سالم سازی بازار مصرف را داشته باشیم.

وی افزود: هدف اصلی از این طرح نیز شناسایی و استانداردسازی واحدهای تولیدی، اعتماد سازی و توجه مردم به استاندارد و جلوگیری از عرضه کالای بی کیفیت است.

شناسایی واحدی که دستمال کاغذی را در شرایط غیراستاندارد بسته بندی می کرد

مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به مشاهده مواردی از تقلب ها و جعل نشان استاندارد در بازار استان اظهار داشت: یک مورد اخیر که گزارش شد، مکانی در یکی از شهرستان ها بود که برای نگهداری دام هم مناسب نیست اما در آن دستمال کاغذی بسته بندی می شد که برخورد لازم صورت گرفت.

قنبریان یادآور شد: این محصولات با اسم شرکت دیگر و نشان استاندارد جعلی عرضه می شود.

بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی های محصول خرما!

وی با بیان اینکه در بازار یکی دیگر از شهرستان های لرستان محصول رب گوجه پیدا کردیم که کد استاندارد نداشت و قوطی آن مربوط به بسته بندی خرما بود، تصریح کرد: شناسایی محصولات فاقد استاندارد در سطح بازار استان به صورت ویژه در دستور کار است.

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین از شناسایی سکه های پارسیان فاقد کد شناسایی خبر داد و گفت: این سکه ها جمع آوری و گاها قیچی شده اند و به مرجع قضایی تحویل شده اند.

جعل رتبه انرژی کالاهای برقی

قنبریان با بیان اینکه در تعویض روغنی ها هم جعل نشان استاندارد گزارش شده است، تصریح کرد: جعل رتبه انرژی کالاهای برقی را نیز داشته ایم، البته در استان چنین تولید کننده ای که جعل رتبه انرژی روی وسایل برقی را انجام داده باشد در استان نداشته ایم و موارد احصاء شده مربوط به استان های دیگر بوده است که در بازار لرستان به فروش می رسند.

وی خاطرنشان کرد: ۴ واحد تولیدی توزیع غیرقانونی با نشان جعلی استاندارد داشته اند که به دادسرا معرفی شده اند.

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین با اشاره به اینکه برخی واحدها سنگ نمک را به اسم نمک خوراکی بسته بندی و توزیع می کنند که دیروز دو واحد را در این خصوص در بروجرد شناسایی کردیم، افزود: مردم برای اطلاع از کیفیت و اطمینان از استاندارد بودن کالایی که خریداری می کنند، می توانند کد درج شده در زیر نشان استاندارد را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و مشخصات کالای مورد نظر را دریافت کنند و در صورت مغایرت موارد را به ما گزارش دهند.