به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعداز ظهر امروز (سه شنبه) و در دومین مجمع فعلی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور تصریح کرد: با استفاده از جوانان و سازمان های مردم نهاد می توان پنجره های بزرگی با ظرفیت های فراوان به روی امروز و آینده کشور باز کرد. این مهمترین موضوعی است که می تواند مسیر درست را در پیش روی کشور قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری های بسیاری انجام شده تا به امید و اعتماد جوانان نسبت به آینده کشور آسیب وارد شود تصریح کرد: دست های بسیاری در کار است تا جوانان نسبت به آینده بیمناک شوند و امید و اعتماد آنها نسبت به فردای خود و کشورشان کمرنگ شود. آنها می خواهند این فرصت طلایی را به تهدید علیه کشورمان تبدیل کنند.

وی با بیان این که باید راهکارهایی پیدا کنیم تا اعتماد و امید جوانان نسبت به آینده کشور افزایش یابد گفت: در مرحله اول باید ساز و کاری داشته باشیم که جوانان به خود و ظرفیت های درونی شان باور داشته باشند و سپس به قدرت ملت و آینده روشن کشورشان ایمان بیاورند. دشمنان تلاش می کنند تا بگویند ملت ایران قادر نیست از تنگناها عبور کند.

جهانگیری خاطرنشان ساخت: جامعه ای که آینده برایش اهمیت داشته باشد حتماً تغییر و تحول را به سمت اصلاح وضع موجود پیش می برد و حتماً به جوان و جوانان تکیه می کند اما جامعه ای که جوانان را تهدید می داند و دچار تسلب ساختاری است همیشه از این فرصت وحشت دارد چون نمی تواند تغییر و تحولات را مدیریت کند و از این بابت دچار دغدغه و نگرانی است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی ما حکایت ها و داستان های فراوانی از شجاعت و دلاوری های جوانان در پیشبرد امور کشور وجود دارد گفت: موضوع جوان در اندیشه های امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. ما شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب ساعت ها در جلساتی که با جوانان دارند برای آنها وقت می گذارند و تأکیدات بسیاری به دولتمردان برای انجام امور جوانان دارند.

میان داشته ها و آرمان های مردم و جوانان فاصله وجود دارد

جهانگیری ادامه داد: این هنر مدیران رسمی و جوانان کشور است که از این فضا و شرایط برای پیشرفت استفاده کنند، ما نباید دست روی دست بگذاریم و نگرانی و دلهره را به جامعه تزریق و پمپاژ کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با ابراز خرسندی از آغاز به کار مجمع ملی سازمان های مردم نهاد تصریح کرد: این مجمع رسالت مهم و خطیری در پیگیری مسایل مرتبط با جوانان دارد و امیدوارم با همت این جوانان و همکاری وزارت ورزش و جوانان شاهد کارهای مهمی در این حوزه باشیم.

جهانگیری در ادامه بازسازی سرمایه اجتماعی کشور را یکی از اصلی ترین ضرورت ها برای عبور از شرایط خطیر فعلی دانست و گفت: این یک ضرورت جدی است که اعتماد و امید اجتماعی و مشارکت فعال مردم در سرنوشت کشور را افزایش دهیم و این یک پیش نیاز برای هر اقدام دیگر در جهت مقابله با شرایط سخت فعلی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه میان داشته ها و آرمان های مردم و جوانان فاصله وجود دارد تصریح کرد: آنچه می تواند این شکاف و گسست را کاهش دهد گفتگو است. باید گفتگوی رسمی بین جوانان و مسئولین کشور برقرار شود و موضوعات مشخصی که نیازها و مطالبات اصلی جوانان کشور است به مسئولین بازگو شود و ارتباطی صمیمانه میان نهادهای مردمی و نهادهای رسمی برقرار گردد.

جهانگیری اظهار داشت: گاهی مسئولین کشور وقتی با مسایلی از سوی جوانان روبرو می شوند تصور می کنند که مقصر همه این مسایل نسل جوان است اما اگر خوب دقت کنیم می بینیم که یکی از دلایل مشکلات این است که به مطالبات جامعه و جوانان به موقع پاسخ داده نشده و لختی در دستگاه ها و سازمان های دولتی در پاسخگویی به مطالبات نیز از عوامل ایجاد کننده مشکلات بوده اند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت افق گشایی نسبت به آینده کشور تأکید و خاطرنشان کرد: باید نسبت به آینده جامعه حساس باشیم و افق روشنی از آینده کشور پیش روی مردم قرار دهیم.

جهانگیری افزود: اگر بتوانیم آینده ای روشن و افقی مثبت نسبت به آینده کشور پیش روی جوانان و جامعه ایجاد کنیم این امر می تواند موجب افزایش اعتماد و تقویت امید مردم نسبت به آینده شود و زمینه حل مشکلات و حرکت رو به اصلاح جامعه فراهم خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور از وزرا و استانداران کشور خواست با مجمع ملی سازمان های مردم نهاد تعامل خوبی داشته باشند و اظهار امیدواری کرد: با این تعامل مثبت شاهد حل مشکلات جوانان در کشور باشیم.

وی همچنین با اشاره به تصمیم گیری دولت مبنی بر کاهش سن مدیریت و نیز افزایش سهم زنان در مدیریت گفت: با این تصمیم دولت حلقه بسته مدیریت تغییر پیدا کرد و چهره های جدید و جوان وارد نظام مدیریتی کشور شدند که اتفاقی مثبت و مهم بود.

سردار سلیمانی بسیار به مردم و نظام علاقمند است

جهانگیری از انتساب احسان باکری فرزند شهید باکری به عنوان مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور جوانان خبر داد و گفت: کار اصلی ایشان پیگیری امور مرتبط با جوانان است و امیدوارم با تعامل خوب با مجمع ملی سازمان های مردم نهاد شاهد بهبود وضعیت جوانان در کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور از شهید باهنر و آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره های اثرگذار و محبوب در استان کرمان یاد کرد و گفت: هاشمی برای کشور زحمات زیادی کشید، مظلوم رفت و همچنان مظلوم است. امیدوارم که مسایل حاشیه ای که این روزها مطرح شده هر چه زودتر پایان یابد چرا که افرادی نظیر هاشمی، افرادی علاقمند به کشور بودند و خواسته آنها این بود که اهداف و آرمان های امام خمینی(ره) محقق شود.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود از سردار قاسم سلیمانی به عنوان جان برکف ترین انسان کشور نام برد و افزود: سردار سلیمانی بسیار به مردم و نظام علاقمند است و هر گاه مسئولین لازم دانستند که شخصی جان برکف در جایی حضور پیدا کند و از منافع ملی ایران دفاع کند، سردار سلیمانی اعلام آمادگی کرده و از منافع کشور دفاع کرده است.

وزیر ورزش و جوانان نیز در این مراسم با بیان این که آمارها و گزارش ها مبین این است که تلاش های گسترده و ویژه ای برای حل مشکلات جوانان در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است گفت: تعداد سازمان های مردم نهاد مرتبط با جوانان در ابتدای این دولت 100 عدد بود که در حال حاضر این تعداد به بیش از دو هزار رسیده است.

سلطانی فر افزود: تعداد خانه های جوان نیز در ابتدای دولت تدبیر و امید صفر بود که در حال حاضر 90 خانه جوان فعال در سطح کشور وجود دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم در این مراسم یکی از وظایف این معاونت را توسعه گفتگوی بین نسلی برشمرد و اظهار داشت: یکی از آسیب هایی که گریبانگیر همه خانواده ها در سطح جهان است اختلال ارتباطی میان اعضای خانواده است و این معاونت تلاش می کند تا با ارتقاء مهارت های گفتگو و بخصوص گفتگوهای بین نسلی این مشکلات را به حداقل برساند.

در این مراسم همچنین استاندار کرمان گزارشی از آمار جوانان استان ارائه کرد و گفت: 27 درصد جمعیت استان جوانان هستند اما متأسفانه نرخ بیکاری در میان جوانان استان 29 درصد است.

وی یکی از مطالبات و خواسته های جوانان را مشارکت در اداره کشور و اثرگذاری در تصمیم گیری ها دانست و گفت: این خواسته مطالبه به حق جوانان است چرا که جوانان از توانمندی های بسیار زیادی برخوردارند و می توانند در توسعه کشور نقش ایفا کنند.

رئیس منتخب مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور هم در این مراسم با بیان این که چشم امید جوانان به تلاش این مجمع و حمایت های دولت است اظهار داشت: امیدوارم تلاش های این مجمع و حمایت های دولت زمینه ثبات قدم جوانان کشور را فراهم آورد.

گفتنی است در این مراسم رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد استان کرمان و رئیس مجمع نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان نظرات و دیدگاه های خود در حوزه جوانان پرداختند.

در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور از تمبر یادبود دومین مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور رونمایی شد.