به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی امروز در مراسم افتتاحیه نخستین دفتر منطقهای کمیسیون ملی یونسکو در یزد که در شورای شهر یزد برگزار شد، با اشاره به ثبت نخستین دفتر منطقهای یونسکو در یزد اظهار داشت: علاوه بر اینکه امروز اولین دفتر منطقهای یونسکو در یزد به ثبت رسید، یزد نیز در یونسکو به عنوان یکی از شهرهای تاریخی دنیا به ثبت رسیده است.
وی از بافت تاریخی یزد به عنوان یکی از استوانههای مهم فرهنگی و تمدنی جهان یاد کرد و افزود: یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان میراث مشترک بشریت است و یک پیام مشترک برای تمام جهانیان دارد.
عباسی با اشاره به سازههای منحصر بهفرد در نخستین شهر خشتی جهان عنوان کرد: پشت پرده خشت و گل این شهر خشتی، تمدن درخشانی است که نیاکان ما برایمان به یادگار گذاشتهاند و این شهر در بردارنده فرهنگ مدارا و اخلاقمداری است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه یزد باید به عنوان یک شهر جهانی در حوزه فرهنگ و اخلاق نیز مطرح شود، خاطرنشان کرد: این مهم باید ابتدا در درون مرزهای جغرافیایی رخ دهد و سپس آن را جهانی کنیم.
وی یزدیها را پرچمدار فرهنگ رعایت حقوق شهروندی، صلح و مدارا دانست و تاکید کرد: این ویژگیها باید به عنوان یک مبنا در فرهنگ ایرانی مورد توجه جهانیان قرار گیرد.
عباسی با ابراز خرسندی از ایجاد دفتر نمایندگی یونسکو در یزد عنوان کرد: این امر یک الگو برای سایر استانهای کشور باشد و باید زمینهای فراهم شود تا یونسکو در هر استان یک نمایندگی داشته باشد.
وی، تحقق این امر را زمینه ساز جهانی شدن فرهنگ و تمدن ایرانی دانست و افزود: تلاش همه ما در وهله اول باید ترویج فرهنگ صلح و مدارای ایرانیان باشد.
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