دولت مشکل بیمه بافندگان فرش دستباف را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد چوپانی عصر سه شنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و دومین جشنواره گره زرین استان گلستان اظهار کرد: گلستان بیش از ۵۰ هزار بافنده فرش دستباف دارد که ۳۸ هزار نفر آن ها کارت بافندگی دریافت کرده اند.

وی با اشاره به این که تنها ۶ هزار بافنده گلستانی دارای بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: به دلیل این که یکسری وظایف حاکمیتی انجام نمی شود مشکل بیمه بافندگان فرش در گلستان به قوت خود باقی است و انتظار داریم دولت مشکل آن ها را حل کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان ادامه داد: در سال گذشته ۸۲ هزار مترمربع فرش در گلستان تولید شد و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ دلار صادرات فرش از استان انجام شد اما همچنان بافندگان استان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی اضافه کرد: گلستان دارای ۲۵۰ شرکت تعاونی فرش دستباف است اما بیشتر آن ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند.

چوپانی تصریح کرد: مواد اولیه تولید در سالجاری سه برابر شده اما قیمت فرش دستباف استان همچنان ثابت است و بافندگی فرش دستباف جزو مشاغل سخت محسوب نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولت در حل مشکل بیمه بافندگان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش تعاونی های فرش دستباف ورود کند.