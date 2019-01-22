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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

سرطان عامل ۹ درصد مرگ ومیرها در سیستان و بلوچستان است

سرطان عامل ۹ درصد مرگ ومیرها در سیستان و بلوچستان است

زاهدان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: سرطان عامل ۹ درصد مرگ ومیرها در سیستان و بلوچستان شناخته شده است.

سید مهدی طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرطان عامل ۹ درصد مرگ ومیرها در سیستان و بلوچستان شناخته شده است، اظهار داشت: سرطان بعد از بیماری‌های قلبی- عروقی به عنوان مهم‌ترین عامل مرگ و میر در کشورهای دنیا و از جمله کشور ما مطرح است.

وی با اشاره به اینکه دخانیات خطر بروز ۱۳ نوع سرطان را تشدید می کند، افزود: غربالگری های سرطان در همه مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به صورت رایگان در حال انجام است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه عوامل استرس زا، فست فودها، سوسیس وکالباس از جمله عوامل سرطان زا هستند، ادامه داد: ۵۰ درصد سرطان ها با تشخیص به موقع  قابل پیشگیری ودرمان هستند.

وی با تاکید بر اینکه سرطان قابل پیشگیری ودرمان است، تصریح کرد: از یکم لغایت هفتم بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان است.

کد مطلب 4520952

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