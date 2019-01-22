۱۳۲ هزار تن مرکبات از باغات گیلان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی درجانی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برداشت مرکبات از باغات استان گیلان، اظهارکرد: تاکنون به همت باغداران گیلانی ۱۳۲ هزار تن انواع مرکبات از باغات استان برداشت شده است.

درجانی با بیان اینکه این میزان از ۸۵ درصد مرکبات باغات گیلان برداشت شده است، افزود: ارزش مرکبات برداشت شده ۱۴۵ میلیارد تومان است. برداشت مرکبات تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود ۱۵۳ هزار تن مرکبات از باغات استان گیلان برداشت شود، گفت: با برداشت این میزان مرکبات در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۱۰ درصدی برداشت‌ها خواهد بود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه این استان دارای ۱۱ هزار هکتار باغ مرکبات و ۲۸ هزار باغدار است، ادامه داد: گیلان در زمینه تولید مرکبات در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان های رودسر، املش و لنگرود بیشترین باغ‌های مرکبات گیلان را دارند، اظهارکرد: پرتقال، نارنگی، لیمو، نارنج و بالنگ از مهمترین مرکبات تولیدی باغداران گیلانی است.