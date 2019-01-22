  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

اتحادیه‌اروپا و اتحادیه‌آفریقا از رئیس‌جمهوری کنگو حمایت می‌کنند

اتحادیه‌اروپا و اتحادیه‌آفریقا از رئیس‌جمهوری کنگو حمایت می‌کنند

اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا اعلام کردند که با توجه به تصمیم دادگاه قانون اساسی کنگو، از رئیس جمهوری منتخب این کشور حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا امروز سه شنبه اعلام کردند که با توجه به تصمیم دادگاه قانون اساسی کنگو، از رئیس جمهوری منتخب این کشور حمایت می کنند.

اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در این خصوص اعلام کردند که پس از بررسی این موضوع در بروکسل، به این نتیجه رسیده اند که از «فلیکس تشیسکدی» (Felix Tshisekedi) حمایت خواهند کرد.

این درحالیست که کمیسیون انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو پنجشنبه گذشته اعلام کرد که فیلیکس تشیسکدی کاندیدای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ روز پیش به پیروزی رسیده است.

کد مطلب 4520958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها