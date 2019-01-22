به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا امروز سه شنبه اعلام کردند که با توجه به تصمیم دادگاه قانون اساسی کنگو، از رئیس جمهوری منتخب این کشور حمایت می کنند.

اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در این خصوص اعلام کردند که پس از بررسی این موضوع در بروکسل، به این نتیجه رسیده اند که از «فلیکس تشیسکدی» (Felix Tshisekedi) حمایت خواهند کرد.

این درحالیست که کمیسیون انتخابات جمهوری دمکراتیک کنگو پنجشنبه گذشته اعلام کرد که فیلیکس تشیسکدی کاندیدای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ روز پیش به پیروزی رسیده است.