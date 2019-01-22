۴۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در چابهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حیدرعلی کیخای مقدم اظهار داشت: در راستای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی روز گذشته ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی چابهار ۵ دستگاه وانت حامل کالای قاچاق را در مبادی خروجی شهر چابهار شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی چابهار گفت: ماموران این فرماندهی در بازرسی از این خودروها مقادیر زیادی کالای قاچاق شامل سوخت، پارچه و لوازم خانگی فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه افراد متخلف پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند، افزود: از شهروندان خواهشمندیم هرگونه موارد مشکوک به کالای قاچاق را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش تا در این خصوص اقدام لازم انجام شود.

کیخای مقدم با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند، تصریح کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.