بازگشت معاملات آتی سکه در انتظار تصمیم بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، محسن خدابخش، درباره توقف معاملات آتی سکه و احتمال بازگشت معاملات آن گفت: توقف بازار معاملات آتی سکه در بورس کالا فعالیت افراد علاقمند به این نوع سرمایه گذاری را متوقف نکرد و تاثیری هم در قیمت بازار آزاد نداشت. پس بهتر بود که این نوع سرمایه گذاری در یک بازار متشکل و نظام مند و تحت کنترل و نظارت انجام می شد.

خدابخش با تاکید بر اینکه سیاست سازمان بورس گسترش بازارهای مالی است، افزود: توقف معاملات آتی سکه در بورس کالا سیاست اثربخش و کارآمدی برای کنترل بازار سکه نبود.

وی آغاز مجدد فعالیت آتی سکه در بورس کالا را وابسته به تصمیم گیری بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی ضمن تامین اهداف کلان اقتصادی می تواند در راستای سیاست گذاری های خود از پتانسیل این بازار نظام مند و متشکل استفاده کند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ادامه داد: با حذف معاملات شفاف سکه در بورس کالا افرادی که به فعالیت در این حوزه علاقه مند هستند در بازار آزاد غیر قابل نظارت، داد و ستد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با بازگشت ثبات نسبی به بازار سکه طی چند هفته اخیرمی توان به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مجدد این بازار در کنار سایر بازارها و ابزارهای مالی با هدف کمک به اقتصاد و افزایش شفافیت امیدوار بود.

خدابخش افزود: بورس کالا یک بازار نظام مند است که در آن کشف قیمت عادلانه در یک فضای شفاف انجام می شود.

ابزارهای تعادلی فضای هیجانی در راه بازار

این مدیر حوزه نظارتی سازمان بورس در خصوص بهره گیری از مدل های مالی برای کاهش ریسک فضای هیجانی بازار سرمایه گفت: ما همواره به دنبال بازار سرمایه ای هستیم که در همه زمان ها قابلیت بازدهی داشته باشد. معاملات آتی سبد سهام نیز با همین هدف راه اندازی شد تا ریسک داد و ستد تک سهم کنترل شود.

وی ادامه داد: اکنون نیز ما به دنبال عملیاتی شدن فروش استقراضی با تعریف مدل بومی و شرعی هستیم. چنین تدابیری کمک می کند در زمان تکانه ها و هیجانات، تعادل با سرعت به بازار بازگردد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتقال نمادهای معاملاتی بورس کالا به بورس تهران گفت: همه شرکت ها پس از کسب استاندارد های لازم و ارتقا، به دنبال درج نماد خود در بورس های بالاتر هستند و بورس کالا نیز از این امر مستثنی نیست.

گفت: انتقال یک نماد از فرابورس به بورس تهران به استانداردهای خاصی وابسته است و بدیهی است که اگر شرکتی بتواند به شاخص های لازم برسد از فرابورس به بورس منتقل می شود.

وی ادامه داد: در این میان شرکت بورس کالا نیز از این امر مستثنی نیست و اکنون توانسته با احراز شرایط لازم و کسب استانداردهای قابل قبول از فرابورس به بورس منتقل شود.

خدابخش، عملکرد بورس کالا در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بحث شفافیت و کشف قیمت عادلانه محصولات همواره در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هست و بورس کالا نیز در همین مسیر حرکت می کند.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به وجود پتانسیل کشف قیمت در بورس کالا با تکیه بر ابزارهای ایجاد شده، عنوان کرد: بهتر آن است که در فضای شفاف مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف قیمت محصولات انجام شود.

وی احتمال خطا در معاملات بورس کالا را قابل رصد عنوان کرد و اظهار داشت: در بازار متشکل و نظام مندی مانند بورس می توان هر گونه اختلال یا دستکاری در معاملات را رصد و پیگیری کرد و این شرایط به کشف قیمت عادلانه در بورس ها از جمله بورس کالا منجر می شود.