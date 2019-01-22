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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

جانشین انتظامی مازندران:

۵.۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران معدوم شد

۵.۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران معدوم شد

ساری - جانشین فرمانده انتظامی مازندران از امحا و معدوم سازی بیش از ۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریالی کالای قاچاق فاقد هرگونه ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی اظهار داشت: در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معدوم سازی کالاهای فاقد مجوز بهداشتی و ایمنی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در همین خصوص بیش از ۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، کالای دخانی، انواع موادغذایی و داروهای غیر مجاز به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: با توجه به اینکه کالاهای مکشوفه فاقد هرگونه ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی بوده با حضور دستگاه های مختلف و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز قضائی این مقدار کالا امحاء و معدوم شد.

کد مطلب 4520965

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