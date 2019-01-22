صادرات فرش دستباف گلستان نیازمند تجّار قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، درویش علی حسن زاده عصر سه شنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و دومین جشنواره گره زرین استان گلستان اظهار کرد: هم اکنون دسترنج تولیدکنندگان فرش دستبافت گلستان با قیمت ناچیزی خریداری و سپس چندین برابر قیمت خریداری شده، صادر می شود.

وی با تاکید بر این که فرش دستبافت گلستان نیازمند تجار قوی استانی برای صادرات است، خطاب به رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: گلستان باید تجار و صادرکنندگان قوی در این حوزه داشت باشد تا صادرات این محصول به اقتصاد بافندگان فرش کمک کند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت گلستان به اهداف برگزاری دومین جشنواره گره زرین استان گلستان هم اشاره کرد و افزود: این جشنواره را با دست خالی اما با وحدت و همدلی برگزار کردیم تا بافندگان فرش استان را دور هم جمع کنیم.

حسن زاده با اشاره به این که این جشنواره در سه محور فارسی بافت، فرش ترکمن و تابلو فرش برگزار شد، ادامه داد: در این دوره جشنواره ۱۰۰ نفر از بافندگان، رنگرزان، مرمت کاران و طراحان به مرحله نهایی راه یافتند.

به گفته وی همچنین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف گلستان با حضور ۱۲ شرکت تعاونی و عمده فعالان فرش دستباف استان دائر شده است.

لازم به ذکر است در پایان این آئین از برترین های حوزه گروه بافت (فرش ترکمن و فارسی باف)، رنگرزی، طراحی، تابلو فرش و مرمت فرش دستباف استان گلستان با حضور فرشته دست پاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران تجلیل و دومین نمایشگاه فرش دستباف گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افتتاح شد.