۳۰۰ دام صیادی در فریدونکنار جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین رمضان نژاد اظهار داشت: با توجه به ضرورت حفظ محیط و جلوگیری از صید انواع پرندگان، طرح جمع آوری دام های صیادی در این شهرستان به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار، تصریح کرد:ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای این ماموریت، با انجام اقدامات اطلاعاتی و همکاری سازمان های مرتبط، موفق به شناسایی محل های کارگذاری دام های صیادی در این شهرستان شدند.

سرهنگ رمضان نژاد، خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی های قضائی ماموران انتظامی با همکاری ماموران اداره محیط زیست و صیادان این شهرستان ، در عملیاتی ضربتی و خودجوش موفق به کشف و جمع آوری ۳۰۰ رشته دام صیادی در منطقه "لپو"ی این شهرستان شدند.

منطقه لپو در شهرستان فریدونکنار زیستگاه پرندگان از جمله چنگر(پرلا) است.