عملیات فرهنگی «قاسم زنده است» در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیخا عصر امروز در نشست خبری ستاد مردمی پاسداشت مقام سردار شهید «حاج قاسم میرحسینی» اظهار داشت: این شهید بزرگوار به عنوان قائم مقام لشکر ۴۱ ثارالله یکی از شهدای برجسته استان سیستان و بلوچستان و کشور است.

وی افزود: امنیت و صلابت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون شهیدان دوران دفاع مقدس است که در این راستا تاسی از راه و سیره شهدا تضمین کننده تعالی و پیشرفت جامعه است.

سخنگوی ستاد مردمی پاسداشت مقام سردار شهید حاج قاسم میرحسینی با اشاره به اینکه شجاعت، بصیرت و معرفت از ویژگی‌های بارز شهید میرحسینی بود، تصریح کرد: این شهید بزرگوار یک ویژگی بسیار مهم دیگر هم داشت که آن مردمی بودن است.

وی ادامه داد: از همین رو با توجه به این ویژگی شاخص شهید میرحسینی امسال جمعی از جوانان استان سیستان و بلوچستان گرد هم جمع آمدند تا چند یادواره کاملا مردمی را برای شهید حاج قاسم میرحسینی برگزار کنند.

کیخا با اشاره به اینکه ستاد مردمی پاسداشت مقام سردار شهید حاج قاسم میرحسینی در نخستین گام خود شعار «قاسم زنده است» را برای مراسم های امسال انتخاب کرد، گفت: عملیات فرهنگی ۴۰ روزه شهید «قاسم میرحسینی» از روز ۲۹ دی ماه همزمان با روز خاکسپاری این شهید بزرگوار در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: این عملیات فرهنگی ۴۰ روزه به ۶ هفته تقسیم شده که شامل برنامه‌های متنوعی شامل شب خاطره، شب شعر، برگزاری نمایشگاه و ... است که در طول این ۶ هفته جهت معرفی ویژگی‌های شهید حاج قاسم میرحسینی و دیگر شهدای استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

سخنگوی ستاد مردمی پاسداشت مقام سردار شهید حاج قاسم میرحسینی با اشاره به اینکه اجرای برنامه «رادیو مدرسه» در ۴۰ مدرسه استان از جمله دیگر برنامه های پیش بینی شده است، افزود: برگزاری چندین نمایشگاه، برگزاری مسابقه انشاء، دل نوشته و یا نامه‌ به حاج قاسم میرحسینی ویژه دانش‌آموزان و حضور ۱۰ راوی در ۱۰ مدرسه شهرستان زاهدان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این عملیات فرهنگی است.

وی ادامه داد: همچنین امسال ۳ مراسم محوری تحت عنوان یادواره «قاسم زنده است» به منظور بزرگداشت مقام سردار شهید حاج قاسم میرحسینی در شهرستان های زابل، ایرانشهر و زاهدان برگزار می شود.