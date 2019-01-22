به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار مسئولان دانشگاه صنعتی قم که در سالن محراب حرم مطهر انجام شد، از حضرت معصومه(س) به عنوان مهاجر الیالله نام برد و اظهار کرد: به برکت حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، قم به هویت اصلی خود رسیده است به همین علت هر مجموعه و دستگاهی از جمله دانشگاه باید در قم به این موضوع توجه داشته باشد و بر اساس هویت این شهر کار خود را دنبال کند.
وی با بیان اینکه تربیت مهندسان فنی کارآمد نخستین رسالت دانشگاه است، افزود: اگر دانشجویی در قم تحصیل میکند باید متناسب با ویژگیهای قم تربیت شود تا در آینده نیز بتواند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت ویژه ای کند.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه پرداختن به آرمانها و توجه به قداستها نباید به معنای تظاهر باشد، عنوان کرد: مسئولان و اساتید دانشگاهها باید به گونه ای رفتار کنند که نسل جوان از رفتار، برخورد و منش آنها روش صحیح حفاظت و حراست از انقلاب را بیاموزند.
وی از نظام اسلامی به عنوان دستاورد خون شهدا یاد کرد و گفت: درخت تنومند نظام اسلامی همچنان به حرکت و رشد خود ادامه میدهد اما ما باید تلاش کنیم تا با حفظ ارزشها از این درخت تنومند پاسداری کنیم.
تحصیل دو هزار دانشجو در دانشگاه صنعتی قم
رئیس دانشگاه صنعتی قم نیز در این دیدار با اشاره به سطح بالای علمی اساتید این دانشگاه گفت: به لطف خداوند متعال و عنایات کریمه اهل بیت(س) این دانشگاه با گذشت ده سال از فعالیت خود توانسته است به دستاوردهای علمی و پژوهشی مطلوبی دست یابد.
جلال رضایینور افزود: ارائه ۱۲ طرح نوآورانه در مرکز نوآوری دانشگاه، کسب رتبه دوم در مسابقات علمی و پژوهشی ساخت زیردریایی، کسب جایزه ویژه در مسابقات بین المللی اختراعات ژنو، ارائه رویکردهای جدید جهت ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه بخشی از فعالیتهای ده ساله دانشگاه صنعتی قم است.
وی افزود: از لحاظ صنعتی وجود کارخانجات و شهرکهای صنعتی در استان موقعیت استراتژیکی را برای شهر مقدس قم به وجود آورده است، همچنین حضور مراجع گرانقدر تقلید و حوزههای علمیه این شهر مقدس را به پایتخت علوم دینی و قرآنی تبدیل کرده است. پس استان قم ویژگیهای متفاوتی دارد به همین علت مجموعههایی که در این استان درحال فعالیت هستند نیز باید به این ویژگیها توجه خاص داشته باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی قم افزود: این دانشگاه با ۹۰ کارمند و ۵۷ عضو هیأت علمی آموزش دو هزار دانشجو را در رشتههای مختلف تحصیلی دنبال میکند.
وی با بیان اینکه مباحث فرهنگی در کنار مباحث علمی دانشگاه صنعتی قم مورد توجه قرار گرفته میگیرد، تصریح کرد: ترویج علوم قرآنی و حجاب و عفاف از مقولههای مورد توجه فرهنگی در این دانشگاه است.
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