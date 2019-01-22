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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

وزیر صمت:

صادرات موتور اقتصاد کشور/ راه حل مشکلات اقتصادی توجه به تولید است

صادرات موتور اقتصاد کشور/ راه حل مشکلات اقتصادی توجه به تولید است

کرمان - وزیر صمت با اشاره به اینکه سال آینده باید صادرات پیشران و موتور اقتصاد کشور باشد، گفت: دولت از ارز کارگروه صادرات یک ریال برای امور دیگر خرج نکرده و تنها در بخش تولید خرج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با اشاره اینکه من در جریان مشکلات هستم، اظهار داشت: مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی تامین ارز و صادرات است.

وی افزود: نسبت به استان کرمان دیدگاه ویژه ای داریم و این استان قطب معدن، صنایع معدنی و صادرات کشور است. در سطح استان کرمان تولیدکنندگان حرفه ای و باسابقه ای حضور دارند.

رحمانی ابراز داشت: سیاست اصلی و تکلیف ما در کشور حفظ تولید فعلی است و مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند «حفظ وضع موجود کارخانجات و اشتغال یک کار جهادی است» و این رهنمود رهبری استراتژی اصلی امروز ما است.

وی راه مقابله با جنگ اقتصادی را حفظ تولید ذکر و عنوان کرد: دشمن می خواهد تولید داخلی ایران را متوقف شود؛ همه دستگاه ها باید دست در دست هم دهیم تا خط تولید حفظ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم حفظ تولید گفت: باید در این زمینه هر کس کاری از دستش بر آید انجام دهد و این مساله نیاز به ابلاغیه و بخش نامه ندارد و تنها تغییر نگاه لازمه آن است.

وی عنوان کرد: باید واقعا باور کنیم که مورد تهاجم اقتصادی قرار گرفته ایم و راه حل مشکلات اقتصادی کشور در توجه به تولید است.

رحمانی با اشاره به اینکه باور اولین چیزی است که تولید به آن نیاز دارد، گفت: تولید به سه آیتم نقدینگی، تولید و بازار نیاز دارد. ثبت سفارشات را به استان ها تفویض اختیار کرده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در زمینه ثبت سفارش ها با تماسی که با استان ها داشته ام اکثر استان راضی هستند، افزود: استان کرمان منابع طرح رونق تولید را جذب نکرده است و استاندار کرمان باید پیگیر این موضوع باشد .نباید فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف شود و باید کمک کنیم مشکل آنها حل شود.

وی بیان کرد: دولت در سال ۹۵ مصوب کرده که واحدها تولیدی متوسط و کوچک اگر چک برگشتی یا بدهی دارند جزو مستثنیات قرار گیرند؛ بانک ها نمی توانند بگویند به این واحدها تسهیلات پرداخت نمی کنند.

رحمانی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک ترین رابطه را با استانداران دارد و امروز باید همه مسائل را جدی بگیریم. در خصوص پیمان سپاری ارزی کارگروه مشترکی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شده و موارد پیگیری می شود.

رحمانی عنوان کرد: سال آینده باید صادرات پیشران و موتور اقتصاد کشور باشد و باید این مساله را جدی بگیریم و به دنبال این هستیم سال آینده میزان صادرات فعلی را حفظ کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: دولت از ارز کارگروه صادرات یک ریال برای امور دیگر خرج نکرده و تنها در بخش تولید خرج شده است .

وی با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی و مردم در فعالیت های اقتصادی افزود: هر کجا امکان تفویص اختیار وجود داشته باشد هیچ مانعی نیست.

رحمانی با اشاره به اینکه سعی می کنیم تعداد بخشنامه ها کم شود، اظهار داشت: تا کنون در دو مرحله معادن را تفویص اختیار کردیم و از نظر بنده تمام کارهایی که در تهران انجام‌می شود در اداره کل استان هم می توانند انجام دهد.

کد مطلب 4520978

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