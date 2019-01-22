به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری عصر سه‌شنبه در نشست شورای اسلامی شهرستان بوشهر اظهار داشت: اختلاف در شوراها امری طبیعی است و نباید این اختلافات باعث شود در روند کاری شوراها مشکلاتی بوجود آید که مردم را نسبت به نظام هم بدیین کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه در شوراهای شهرستان بوشهر نیاز به وحدت بیشتری وجود دارد، افزود: اعضای شوراهای شهر و روستا در سطح شهرستان بوشهر باید با صبر و حوصله در کنار هم قرار گیرند و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با وحدتی که در شوراها ایجاد می کنند زمینه را جهت یاس وناامیدی دشمنان نظام وانقلاب فراهم سازند.

وی ضمن تشکر از زحمات مسئولان شهرستان عنوان کرد: توقع می رفت در بحث اتحاد بیشتر انرژی گذاشته شود تا خدای ناخواسته موجبات نا امیدی اعضا فراهم نشورد؛ چراکه چیزی که قابل تحسین است حفظ حرمت‌ها میان مسئولین بوده که حکم پدر و پسری را ایفا می کند.

بختیاری خواستار ایجاد وحدت، صمیمت بیشتر به دور از مسائل حاشیه‌ای شد و ابراز داشت: هیچ چیز در عالم هستی پایدار و استوار نیست پس بهتر است از فرصت ها بدور از اختلافات به نحو احسنت استفاده شود تا باقی صالحاتی برای آخرت باشد.

وی عنوان کرد: در آستانه چهلمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هستیم و از شوراهای شهر و روستاها در سطح شهرستان بوشهر درخواست دارم با اتحاد و همدلی زمینه را جهت برگزاری باشکوه تر از هرسال این مراسم در ایام الله دهه فجر فراهم آورند.

بختیاری تصریح کرد: به همین منظور به مناسبت ایام الله دهه فجر نشست مشترک شوراهای اسلامی شهرو روستاهای شهرستان بوشهر در فرمانداری بوشهر برگزار خواهد شد که امید می رود زمینه ساز وحدتی یکپارچه جهت هم افزایی بیشتر شوراهای شهر و روستا در سطح شهرستان شده و موجبات تعامل بیشتر شوراها و در نهایت توسعه و پیشرفت شهرستان را فراهم آورد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان بوشهر جایگاه فعلی شهرستان بوشهر را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: مسئولان استان و شهرستان بوشهر باید به شهرهای چغادک، خارگ و عالی شهر که همگی شهرستان را تشکلیل داده‌اند توجه بیشتری کنند تا در کشور زبان زد خاص و عام شود.

عبدالرحمان زنگنه بخشدار بخش مرکزی شهرستان بوشهر نیز به ارائه اقدامات صورت گرفته در رفع مشکلات روستاهای بخش مرکزی پرداخت و گفت: تمام تلاش ما بر این است که مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه هر چه تمام تر برگزار شود که در این راستا نیاز است اتقا فکری تشکیل شده و بزودی ستاد دهه فجر انقلاب در فرمانداری بوشهر و بخشداری مرکزی شهرستان تشکیل خواهد شد.

حسین سرمشقی روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان بوشهر نیز بیان داشت: شوراهای شهر و روستا در سطح شهرستان بوشهر برای ایجاد انگیزه و امید در مردم در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باید دستاوردهای انقلاب در شهرها و روستاهای خود را علنی کنند و با تحت اختیار گذاشتن آن به اصحاب رسانه زمینه را برای انعکاس فعالیت های صورت گرفته به مردم فراهم آورند.

در این نشست خدارحم فرشبندی، طاهره شمشیری، عبدالخالق برزگرزاده، سیدابراهیم رضوی در خصوص رفع مشکلات سراهی شهر چغادک، پروژه های در حال احداث و استقرار ادارات در عالی شهر، استقرار بانک کشاورزی در روستای چاهکوتاه، مرتفع شدن مشکل محلات جنوبی شهر بوشهر، بودجه و شورای اسلامی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.